Sondaż YouGov pokazał, że w marcu trzy czwarte Brytyjczyków popierało przesiedlenie Ukraińców do Wielkiej Brytanii, a 42 procent uważało, że liczba ta powinna wynosić dziesiątki tysięcy "co najmniej".

Obecnie liczby te spadły do 71 procent osób popierających przesiedlenia, przy czym 29 procent chce widzieć dziesiątki tysięcy uchodźców.

W Wielkiej Brytanii nie ma programu przesiedleń dla ukraińskich uchodźców, rząd oferuje trzyletnie wizy, które nie są równoznaczne z przyznaniem azylu.

Do tej pory złożono ponad 175 tys. wniosków w ramach tego programu, z czego 148 tys. zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 91 tys. posiadaczy wiz ukraińskich przybyło do Wielkiej Brytanii.

Mimo spadku, badania wskazują, że Brytyjczycy bardziej popierają ukraińskich uchodźców niż tych z innych państw.

Badania sugerują, że "brytyjska opinia publiczna czuje się mniej szczodra i bardziej moralnie skonfliktowana w stosunku do uchodźców z Afganistanu, Syrii i Somalii, w porównaniu do Ukrainy, przy czym wyborcy konserwatywni są szczególnie skłonni do zajęcia twardego stanowiska wobec uchodźców z tych krajów" - informuje YouGov.