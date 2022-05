Najbliższe wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w 2024 roku. O kolejną kadencję na urzędzie prezydenta nie będzie mógł już się w nich ubiegać prezydent Andrzej Duda, dla którego obecna kadencja jest drugą - a konstytucja nie pozwala sprawować urzędu prezydenckiego przez więcej niż dwie kadencje.

Andrzej Duda jest piątym prezydentem wybranym w III RP w wyborach powszechnych - jego poprzednikami na tym stanowisku byli Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. W 2020 roku Duda został prezydentem zdobywając w II turze 51,03 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych - 10 440 648) i wygrywając z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Rafałem Trzaskowskim.

PiS nie wskazał jeszcze kto będzie kandydatem tej partii, a prawdopodobnie także całej Zjednoczonej Prawicy, na prezydenta w najbliższych wyborach.

Uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl wskazaliśmy sześć nazwisk potencjalnych kandydatów na prezydenta - czołowych polityków PiS - oraz pozostawiliśmy możliwość wybrania odpowiedzi "inny kandydat".

Najwięcej respondentów - 49,7 proc. - wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Spośród tych, którzy wskazali potencjalnego kandydata na prezydenta najwięcej, 18,8 proc., wybrało opcję "inny polityk" niż ci, których wskazaliśmy w sondażu.

Spośród wymienionych polityków najwięcej wskazań - 12,8 proc. - uzyskał Mateusz Morawiecki, obecny premier.

Jarosława Kaczyńskiego, lidera PiS, wskazało 5,1 proc. respondentów.

4,4 proc. ankietowanych uważa, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta powinna być Elżbieta Witek, obecna marszałek Sejmu.

3,6 proc. respondentów w roli kandydata obozu rządzącego na prezydenta widziałoby szefa MON, Mariusza Błaszczaka.

3,5 proc. ankietowanych jest zdania, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta powinien być Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości.

2,1 proc. ankietowanych wskazała Beatę Szydło, byłą premier, jako preferowanego kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta.



- Mateusza Morawieckiego za najlepszego kandydata Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich uważa co dziesiąta kobieta i 17% mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek respondentów obecnego premiera wskazują najczęściej badani po 50 roku życia (16%). Zdanie, że to Mateusz Morawiecki powinien wystartować w wyborach wyraża blisko co piąta osoba (18%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym i taki sam odsetek respondentów o dochodach wyższych niż 5000 zł netto. Z uwagi na klasę miejsca zamieszkania Mateusza Morawieckiego najczęściej wskazywali respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób – 16% - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17.05-18.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.