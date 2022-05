Wielka Brytania i UE zakazały wstępu do swoich portów statkom pod rosyjską banderą, z wyjątkami, po inwazji Rosji na Ukrainę.

Reklama

Wielka Brytania zapowiedziała, że do końca roku stopniowo będzie wycofywać się z importu rosyjskiej ropy, co oznacza, że statki pod obcą banderą przewożące rosyjskie ładunki mogą na razie nadal zawijać do portów.

Greenpeace poinformował, że 12 aktywistów zajęło w niedzielę wieczorem nabrzeże w porcie Navigator Terminals w Essex, gdzie spodziewano się rozładunku pływającego pod grecką banderą tankowca Andromeda.

- Ministrowie przesunęli zakaz importu rosyjskiej ropy do końca roku, pomimo silnego poparcia społecznego dla tego zakazu - powiedziała Georgia Whitaker, działaczka Greenpeace UK zajmująca się ropą i gazem.

Reklama

Policja w Essex poinformowała w poniedziałek, że funkcjonariusze zostali wezwani do terminalu Navigators późnym wieczorem w niedzielę.

"Do tej pory osiem osób zostało aresztowanych pod zarzutem wtargnięcia na teren terminalu i współpracujemy z naszymi partnerami, aby zapewnić bezpieczeństwo wielu innym osobom" - napisano w oświadczeniu.

"Policja nie opowiada się przeciw protestom, ale musimy interweniować tam, gdzie istnieje zagrożenie życia lub gdzie istnieje podejrzenie, że łamane jest prawo" - przekazano.

W ostatnich tygodniach wiele statków przewożących rosyjskie ładunki zmieniło kurs po protestach w brytyjskich i unijnych portach.