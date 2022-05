Po dwuletniej przerwie warszawiacy mogą znów oglądać pokazy w Multimedialnym Parku Fontann nad Wisłą. Na mgle stworzonej przez spadającą wodę w tym roku wyświetlana jest legenda o Złotej Kaczce. Towarzyszy jej muzyka Kory i zespołu Maanam. Usłyszeć można m.in. „Wyjątkowo zimny maj”, „Cykady na Cykladach”.

Wodą tryskać zaczęły także gdańskie fontanny. Jako pierwsza – Fontanna Neptuna oraz wodotryski na zbiornikach Grunwaldzka i Spacerowa. Jako ostatnia, 1 maja, wodą napełniła się Fontanna na placu Heweliusza. W tym roku zbudowana też zostanie fontanna pływająca w parku Oruńskim oraz fontanna na skwerze, przy pętli tramwajowej w Brzeźnie.

– Powstanie w centralnym punkcie dzielnicy, w otoczeniu Domu Zdrojowego oraz zabytkowego Parku im. Haffnera, a także pergoli, drzew i ławek – tłumaczy Ewa Parafjanowicz-Potuczko z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Od majówki działają łódzkie przystanie. Miłośnicy kajaków, canoe czy rowerów wodnych mogą korzystać z atrakcji na Młynku, Stawach Jana czy Arturówku. Dużym zainteresowaniem w 2021 r. cieszyły się rowery wodne w kształcie flamingów, które dotarły na łódzki Młynek aż z Hiszpanii. „Stado” flamingów powiększyło się o kolejne dwa, które będą dostępne na Stawach Jana, będą one wypożyczane bezpłatnie.

W stolicy ruszył sezon Warszawskich Linii Turystycznych, z zabytkowymi tramwajami i autobusami. Na Wisłę wypłynęły promy, a do podwarszawskiego Serocka popłynie statek. Uruchomiona została też Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa.

Sezonowe i rekreacyjne linie autobusowe wróciły również w Krakowie. Ułatwią one dojazd do ogrodu zoologicznego i Ojcowskiego Parku Narodowego. Dodatkowe kursy linii nr LR0 do Ojcowa będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody.

Kolejny raz uruchomiony został też Gdański Szlak Wodociągowy. Zbiorniki wody Stary Sobieski i Kazimierz można odwiedzać do końca września. Cieszący się olbrzymią popularnością Zbiornik Stara Orunia będzie dostępny od 1 czerwca do końca sierpnia. Zaplanowano wiele atrakcji: 112-letni monumentalny zbiornik Sobieski będzie gospodarzem święta urodzin Jana III Sobieskiego, zaś Stara Orunia pod koniec sierpnia zaprosi na Noc Nietoperzy.

Gdy stan pandemii zostanie zniesiony, uchwała dopuszczająca spożywanie alkoholu na Bulwarach będzie obowiązywać, gdyż wyrok sądu się nie uprawomocnił

Są też problemy. W Warszawie trwa walka o możliwość legalnego picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych. Zgodzili się na to radni, ale uchwałę zaskarżyła grupa mieszkańców Powiśla. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę Rady Warszawy za nieważną, jednak prezydent Rafał Trzaskowski wniósł skargę kasacyjną do NSA.

– Będziemy reagować na wszelkie naruszenia prawa. Ufam więc, że uda się pogodzić potrzeby gości spędzających czas nad Wisłą z potrzebami mieszkańców okolicy – mówi dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Jak podkreślają władze miasta, gdy stan pandemii zostanie zniesiony, uchwała dopuszczająca spożywanie alkoholu na Bulwarach będzie obowiązywać, gdyż wyrok sądu się nie uprawomocnił. Alkohol będzie można pić również po praskiej stronie Wisły.