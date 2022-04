W marcu odsetek zwolenników przystąpienia neutralnej dotychczas Szwecji do NATO był o sześć punktów procentowych niższy i wynosił 51 proc.

W ciągu miesiąca zmniejszył się odsetek przeciwników przystąpienia do NATO w Szwecji - w marcu wynosił 24 proc., podczas gdy obecnie wynosi 21 proc.

Odsetek osób, które nie mają zdania w tej kwestii, spadł z 25 do 22 proc.



Sondaż z marca był pierwszym, w którym większość Szwedów opowiedziała się za członkostwem w NATO - przypomina Reuters.

21 proc. Tylu Szwedów sprzeciwia się członkostwu swojego kraju w NATO

Szwecja nie brała udziału w żadnych konfliktach zbrojnych od czasu wojen napoleońskich na początku XIX wieku - od tego czasu Sztokholm budował swoją politykę bezpieczeństwa w oparciu o neutralność i nieprzynależenie do żadnych sojuszów wojskowych.



Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego, w Szwecji, a także w sąsiedniej Finlandii, doszło do zmian w nastawieniu polityków i społeczeństw tych krajów odnośnie członkostwa w NATO. Finlandia ma podjąć decyzję w sprawie złożenia wniosku o przyjęcie do NATO w ciągu kilku tygodni, premier Szwecji - jak informowały szwedzkie media - miała już zdecydować, że taki wniosek złoży w czerwcu.

"The Times" pisał, że oba kraje mogą zostać członkami NATO do końca lata tego roku. NATO zwiększyłoby się tym samym do 32 państw.

W Finlandii we wtorek rusza debata parlamentarna na temat ewentualnego członkostwa w NATO. W Szwecji debatę wewnętrzną w tej sprawie prowadzi rządząca krajem Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna.



Sondaż Demoskop przeprowadzono na grupie 1 177 pełnoletnich obywateli Szwecji, między 14 a 19 kwietnia.