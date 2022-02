Protesty, które rozpoczęły się od kierowców ciężarówek w Ottawie pod koniec stycznia, rozprzestrzeniły się na inne części kraju. W poniedziałek zablokowano most łączący Kanadę i Stany Zjednoczone, wstrzymując ruch w obu kierunkach.

Most, jedno z najbardziej ruchliwych przejść granicznych na kontynencie, obsługujące około 8000 ciężarówek dziennie, został ponownie otwarty we wtorek dla pojazdów jadących do USA, ale strona internetowa Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych pokazała, że pasy ruchu ze Stanów Zjednoczonych były nadal "tymczasowo zamknięte" w środę rano.

Zamknięcie mostu spowodowało niedobór części w fabryce samochodów Stellantis w mieście Windsor w prowincji Ontario, a firma musiała skrócić niektóre zmiany we wtorek. Zakład wznowił produkcję w środę rano.

Stowarzyszenia biznesowe po obu stronach granicy wezwały do ponownego otwarcia mostu. "Gdy nasze gospodarki wychodzą z wpływów pandemii, nie możemy pozwolić żadnej grupie podważyć handlu transgranicznego, który wspiera rodziny po obu stronach granicy" - przekazano w oświadczeniu.

Protestujący w Ottawie przekonują, że są pokojowo nastawieni, ale niektórzy wymachiwali flagami Konfederacji i swastykami w pierwszych dniach blokady. Część mieszkańców Ottawy informowała, że byli atakowani i nękani. Trwa dochodzenie w sprawie, między innymi, próby podpalenia budynku mieszkalnego w centrum miasta. Do tej pory policja zatrzymała 23 osoby.

Policja została skrytykowana za swoją początkowo pobłażliwą postawę wobec protestujących, ale zaczęła próbować przejąć kontrolę w niedzielę wieczorem, konfiskując tysiące litrów paliwa i usuwając ciężarówkę przewożącą ropę.