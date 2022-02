75 proc. towarów, eksportowanych przez Kanadę, trafia do USA. Przez zablokowane przez protestujących przejście (tzw. Ambassador Bridge) przejeżdża codziennie ok. 8 tysięcy ciężarówek).

Początkowo kierowcy zablokowali ruch w obu kierunkach na przejściu, ale obecnie pas dla pojazdów wjeżdżających na teren Kanady z USA został odblokowany - poinformowała kanadyjska policja z prowincji Ontario.

Policja informuje jednocześnie, że kierowcy zablokowali całkowicie kolejne przejście - tym razem położone w Coutts, w Albercie.

Protestujący kierowcy domagają się zniesienia federalnego nakazu szczepień przeciw COVID-19 dla kierowców, którzy regularnie przekraczają granicę lądową z USA. Wcześniej uczestnicy protestów przeciwko temu obowiązkowi sformowali tzw. Konwój Wolności i zablokowali ulice stolicy Kanady, Ottawy 28 stycznia. Ottawa była zablokowana przez tydzień - policja zaczęła odzyskiwać kontrolę nad sytuacją w mieście dopiero od ubiegłej soboty. W stolicy Kanady wprowadzono stan wyjątkowy, a policja zaczęła rekwirować kierowcom paliwo i usuwać ich tymczasowe obozowiska.

We wtorek zastępca komendanta stołecznej policji, Steve Bell, poinformował dziennikarzy, że policji udało się usunąć wiele ciężarówek uczestniczących w blokadzie miasta. W co czwartym z 418 pojazdów, które wciąż blokują ulice w Ottawie, znajdować mają się dzieci - a policja, jak mówił Bell, obawia się o warunki, w jakich bytują ze względu na niską temperaturę w mieście, hałas i ograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych.



Tymczasem premier Kanady, Justin Trudeau, który w poniedziałek pojawił się publicznie po raz pierwszy od tygodnia (wcześniej przebywał w izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2), wezwał protestujących do przerwania protestu i zapowiedział, że władze Kanady "nadal będą kierować się wiedzą naukową" w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.