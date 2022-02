Holenderski trawler zrzucił u wybrzeży Francji 100 tys. martwych ryb

Holenderski trawler FV Margiris, drugi co do wielkości statek rybacki na świecie, zrzucił ponad 100 tys. martwych ryb do Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Francji, tworząc pływający dywan tusz, które zauważyli obrońcy środowiska.