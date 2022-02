Doniesienia, że lokalne władze zgodziły się już na częściową rozbiórkę mostu Koningshaven w Rotterdamie, znanego jako De Hef, wywołały gniew - podaje AP zauważając, że na Facebooku pojawiło się wydarzenie wzywające do obrzucenia jachtu zgniłymi jajami. Rzeczniczka burmistrza Rotterdamu Ahmeda Aboutaleba powiedziała AP, że chociaż stocznia złożyła wniosek o tymczasowe rozebranie mostu latem, to żadna zgoda nie została jeszcze wydana.

- Myślę, że łatwo zrozumieć, dlaczego to tak kontrowersyjne, ponieważ chodzi o piękny, niedawno odrestaurowany zabytkowy most – powiedziała Lizette Touber, mieszkanka Rotterdamu. - To nasze dziedzictwo. Myślę, że jeśli bogaci mogą zapłacić za otwarcie mostu, czego normalnie nikt inny nie mógłby zrobić, to mamy kontrowersję - dodała.

Burmistrz Rotterdamu, który przebywa z wizytą w Kolumbii, oświadczył w pisemnym stanowisku, że gdy wniosek o wydanie pozwolenia zostanie złożony, zostanie oceniony z uwzględnieniem kilku czynników, w tym ekonomicznego, uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz możliwego ryzyka dla konstrukcji mostu.

W oświadczeniu dodano, że gdy wniosek wpłynie, władze gminy będą mogły podjąć decyzję i sporządzony będzie mógł być plan "na wypadek zgody" na tymczasowe rozebranie mostu.

Most kolejowy Hef został otworzony w 1927 r. i wyłączony z użytku w 1993 r., gdy został zastąpiony przez tunel. Z powodu sprzeciwu opinii publicznej przeprawa nie została wyburzona. W 2017 r. zakończyła się trzyletnia renowacja obiektu. Środkowa część mostu może zostać podniesiona, ale nie na tyle wysoko, by zmieścił się pod nią maszt budowanego w stoczni superjachtu.

Według doniesień nadawcy Rijnmond, powstający jacht ma mieć maszt o wysokości 40 metrów i być budowany dla Jeffa Bezosa, założyciela koncernu Amazon. Władze Rotterdamu nie ujawniły nazwiska inwestora, Amazon nie skomentował doniesień.

Cytowany przez AP prezes towarzystwa historycznego w Rotterdamie Ton Wesselink wyraził zaniepokojenie, że decyzja o umożliwieniu przepłynięcia pod mostem jednemu jachtowi stworzy precedens dla innych. "Nie chcemy tego" - dodał.

Nie wszyscy zgadzają się z takim stanowiskiem. - Nie ma sprawy. Niech Bezos zapłaci. To tworzy miejsca pracy. Ja widzę same zalety - powiedziała AP Ria van den Vousten z Rotterdamu. - Jeżeli (rozbiórka) jest opłacona i każdy zarobi, nie ma co narzekać. Mniej mówienia, więcej działania, jak mawiamy w Rotterdamie - dodała.