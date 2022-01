SMS z ostrzeżeniem został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców na terenie całej Polski. - Uwaga! Dzisiaj i jutro bardzo silny wiatr. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy – napisano w alercie RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenia o silnym wietrze dla całej Polski. I tak trzeciego stopnia dotyczą ostrzeżenia północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, a drugiego stopnia dla reszty kraju.

Nad Morze Bałtyckie nasunął się niezwykle głęboki niż z ciśnieniem wynoszącym ok. 960 hPa. Kontrastuje on z silnym wyżem nad Europą Zachodnią, w którego centrum barometry wskażą ok. 1037 hPa. A to stwarza potężny gradient baryczny, który na obszarze Polskie wyniesie ok. 35 hPa. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. To wszystko sprawi, że nad naszym krajem przetoczy się jedna z najpotężniejszych wichur ostatnich lat.

Na Bałtyku możliwy jest sztorm o maksymalnej sile 12 st. w skali Beauforta. Na pozostałym obszarze wichura będzie tylko odrobinę słabsza, osiągając w porywach ok. 80-90 km/h.

Jak podaje gdański ratusz w sobotę po godz. 20 na morzu momentami ma wiać z prędkością ponad 100 km/h. Niebezpieczna aura nad Pomorzem potrwa aż do późnych godzin popołudniowych lub wieczornych w niedzielę.

IMGW i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzegają także przed oblodzeniami. - Porywy wiatru wyraźnie rosną. Na wybrzeżu notujemy kolejno: Rozewie 109 km/h, Łeba 94 km/h, Ustka 89 km/h. Platforma Lotos Petrobaltic zmierzyła na otwartym Bałtyku już 114 km/h – podał wieczorem Pomorski Alarm Pogodowy.

Wcześniej m.in. nad Kaszubami przemieszczała się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który wyraźnie się intensyfikuje.

- Za nim wędrują liczne komórki konwekcyjne. Nocą oraz w niedzielę będą przynosić przelotny deszcz, krupę, a w późniejszych godzinach także i śnieg. Niewykluczone będą lokalne wyładowania atmosferyczne. Można powiedzieć, że powoli zaczynamy – ostrzega miejski portal gdansk.pl.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przekazało ostrzeżenie meteorologiczne. Prognozowany jest bardzo silny wiatr i oblodzenia. Silny wiatr w województwie pomorskim ma występować na terenie powiatów: bytowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, lęborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami są możliwe burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem także w głębi lądu. - Porywy wiatru mogą spowodować łamanie gałęzi lub nawet powalanie całych drzew, zrywanie linii energetycznych i wiele innych niebezpieczeństw" – przestrzega IMGW.

Synoptycy podają, że w Tatrach już obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, z przyrostem pokrywy do 20 cm. Poza tym przez cały weekend w górach będą zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW przewiduje, że w niedzielę „Polska będzie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Łotwy nad Rosję".

Z kolei z północnego zachodu, za frontem chłodnym, napłynie chłodne powietrze polarne morskie. W nocy z soboty na niedzielę w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km/h, a w Sudetach nawet 140 km/h.

W całym kraju spodziewane są obfite opady deszczu, deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Możliwe są burze a wiatr spowoduje potężne zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 4-6 st. C, chłodniej na wschodzie, gdzie ma być ok. 1-3 st. C. W niedzielę ma być apogeum wichury.

Wiatr może być niezwykle niebezpieczny. Może doprowadzić do wielu zniszczeń. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej więc zostać w domu.

Groźnie ma być w całym kraju, ale zdecydowanie najmocniej powieje na zachodzie, Wybrzeżu i na Pogórzu, gdzie porywy wiatru mogą być wręcz huraganowe, dochodzące do ok. 100-110 km/h, a lokalnie nawet do 120 km/h.