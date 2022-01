Wezwanie do zapłaty z Brukseli. Rząd apeluje do Komisji Europejskiej

Polska w odpowiedzi przesłanej do Komisji Europejskiej zapewnia, że wykona orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Rząd prosi jednak o czas na wdrożenie zmian i apeluje, by do tego czasu nie przesyłać wezwań do zapłaty kary za niewykonanie wyroków - podaje RMF FM.