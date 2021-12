W czasie szczytu NATO w Bukareszcie z 2-4 kwietnia 2008 roku, Sojusz Północnoatlantycki potwierdził euroatlantyckie aspiracje Gruzji i Ukrainy i poinformował, że oba te kraje w przyszłości mogą stać się członkami NATO.

Reklama

W ostatnich tygodniach wycofania się NATO z tego zobowiązania zaczęła żądać Rosja. Przed tygodniem MSZ Rosji w wydanym komunikacie wyraziło żądanie, by NATO wycofało się z tego zobowiązania wobec Ukrainy i Gruzji.

Komunikat miał związek z napięciem wokół Ukrainy, jakie utrzymuje się w ostatnich tygodniach. USA, NATO i Ukraina alarmują, że Rosja zgromadziła znaczne siły wokół Ukrainy, co może być zapowiedzią militarnej agresji przeciw temu państwu.

W 2014 roku Rosja anektowała Krym (aneksji nie uznała wspólnota międzynarodowa, Krym uważany jest wciąż za część terytorium Ukrainy jedynie okupowaną przez Rosję). W tym samym roku na wschodzie Ukrainy wybuchł konflikt między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. Konflikt trwa do dziś, a prorosyjscy separatyści mają być nieformalnie wspierani przez Rosję (która oficjalnie temu zaprzecza).

Moskwa zapewnia, że nie planuje kolejnej agresji przeciw Ukrainie, ale jednocześnie sygnalizuje, że odpowie na domniemane ukraińskie "prowokacje", jeśli Kijów będzie chciał rozwiązać konflikt na wschodzie kraju siłowymi metodami.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja przedstawia warunki Zachodowi. Jeden dotyczy m.in. Polski Rosja przedstawiła w piątek szereg gwarancji bezpieczeństwa, jakich domaga się od Zachodu - w tym obietnicę rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności wojskowej państw Zachodu na Ukrainie i we wschodniej Europie oraz zobowiązanie, by NATO zrezygnowało z dalszego rozszerzania się.

Jednocześnie Rosja sygnalizuje Zachodowi, iż chciałaby otrzymać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. Oczekiwania w tym zakresie zostały sprecyzowane 17 grudnia. Jak podała agencja RIA Novosti propozycje Rosji, które zostały już przekazane USA, obejmują m.in. wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu oraz zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia. Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Uczestników sondażu SW Research zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Ukraina powinna w przyszłości zostać członkiem NATO, nawet jeśli zaostrzyłoby to relacje między Sojuszem a Rosją.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 44,6 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 18,7 proc. ankietowanych.

Reklama

36,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Przyszłe przyjęcie Ukrainy w struktury Sojuszu nawet kosztem stosunków z Federacją Rosyjską cieszy się większym poparciem mężczyzn (49%) niż kobiet (41%). Przyjęcie Ukrainy do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego mimo możliwych konsekwencji uznaje za słuszne ponad połowa (52%) respondentów, którzy ukończyli 50 rok życia i nieco wyższy odsetek (54%) badanych o dochodach mieszczących się w przedziale 1001 zł – 2000 zł. Przyjcie Ukrainy do struktur NATO mimo ewentualnych konsekwencji politycznych poparłaby częściej niż co druga osoba (51%) z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski - senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.12-15.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.