Decyzja FDA zapadła w czasie, gdy prawo do aborcji w USA, którego podstawą jest wyrok Sądu Najwyższego z 1973 roku ws. Roe kontra Wade, jest podważane - zauważa Reuters.



Mifepriston to środek do antykoncepcji doraźnej, będący otrzymywanym syntetycznie związkiem chemicznym, który jest antagonistą receptora progesteronowego o działaniu poronnym w okresie pierwszych dwóch trymestrów ciąży. Środek ten jest uważany za alternatywę dla zabiegu ginekologicznego u kobiet przed 49 dniem ciąży. Środek ten jest również przepisywany w terapii kobiet, które poroniły.

3,7 mln Tyle kobiet w USA, od września 2000 do grudnia 2018 roku, sięgnęło po Mifeprex,

Ograniczenia w obrocie mifepristonem obowiązywały od 2000 roku, gdy środek ten został dopuszczony do użycia. Zostały zawieszone tymczasowo w tym roku, w związku z pandemią COVID-19. Dzięki zawieszeniu ograniczeń kobietom można było przepisywać mifepriston w ramach porad medycznych świadczonych drogą telefoniczną, a przepisany środek mogły otrzymywać pocztą. Obecna decyzja FDA oznacza, że tymczasowe pierwotnie zawieszenie ograniczeń w obrocie mifepristonem będzie miało charakter stały.

W praktyce oznacza to, że kobiety chcące skorzystać z mifepristonu nie będą musiały udawać się osobiście do szpitala lub kliniki, by uzyskać dostęp do środka, lecz będą mogły zdecydować się na pozyskanie go pocztą od certyfikowanego dostawcy lub apteki.



Decyzja FDA zwiększy dostępność środków aborcyjnych dla kobiet mieszkających na obszarach niezurbanizowanych - podkreśla Reuters.



Agencja zauważa jednocześnie, że w 19 stanach USA, w tym w Teksasie, obowiązują przepisy, które zakazują teleporad ws. aborcji i otrzymywania środków wczesnoporonnych pocztą.



Z danych FDA wynika, że 3,7 mln kobiet w USA przyjęło lek Mifeprex (pod taką nazwą sprzedaje się w USA mifepriston), między wrześniem 2000 a grudniem 2018 roku. 24 z tych kobiet zmarły w wyniku powikłań po przyjęciu leku.