Już co dziesiąty mieszkaniec Europy miał okazję zapłacić kryptowalutami podczas zakupów, jak wynika z ankiety The Parliament Magazine, a w ubiegłym roku Polacy zarobili 200 mln USD na Bitcoinie. Z kolei w przyszłości możliwość płacenia cyfrowym złotym czy euro, kupowania NFT-ów lub przelewania pieniędzy przez blockchain może być tak normalna, jak dzisiaj korzystanie z e-bankowości. To oznacza, że już teraz warto przyjrzeć się bliżej kryptowalutom.