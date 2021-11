Chociaż Ministerstwo Finansów wydało 31 marca 2021 r. objaśnienia podatkowe w zakresie korekty cen transferowych, nadal pojawiają się pytania dotyczące interpretacji przepisów w tym obszarze. Niektóre z ostatnich interpretacji mogą przy tym prowadzić do odmiennych w stosunku do siebie wniosków, co powoduje dalsze kontrowersje.