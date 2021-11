- To, co zgotowali nam politycy PiS i Konfederacji rękami tzw. Trybunału Przyłębskiej, na zlecenie fanatyków Kościoła katolickiego, to początek dramatów wielu kobiet, rodzin i dzieci, które będą bez matek - mówi o śmierci 30-letniej kobiety w ciąży Barbara Nowacka.