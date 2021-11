Te stany to wielka Alaska, gdzie na 1,7 mln km kwadratowych mieszka 730 tys. ludzi, Wyoming (580 tys.) i Vermont (623 tys.). Mniej ludności ma też Dystrykt Kolumbii (690 tys.).

Podczas gdy na świecie koronawirus pozbawił życia 5 mln ludzi, w USA z jego powodu zmarło ponad 750 tys. – podał Johns Hopkins University. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy na Covid-19 zmarło ponad 510 tys. mieszkańców Ameryki. W tym okresie koronawirus pozbawił życia dziesięć razy więcej Amerykanów niż grypa i zapalenie płuc razem wzięte, znacznie więcej niż cukrzyca, choroba Alzheimera oraz wylewy. Jedynymi konkurentami w tej ponurej dyscyplinie są nowotwory, na które w ciągu roku zmarło w USA 599 tys. osób, oraz choroby serca – 659 tys.

Najbardziej śmiertelnym miesiącem pandemii koronawirusa w USA był styczeń tego roku – dziennie umierało wówczas średnio 3100 osób. Wiosną liczba zgonów i zakażeń znacznie spadła, by znowu drastycznie podskoczyć latem, gdy do USA dotarła szybko rozprzestrzeniająca się odmiana wirusa Delta, zbierając największe żniwo w rejonach o najmniejszym procencie zaszczepionych.

Pod koniec września ogólna liczba zgonów z powodu Covid-19 w USA przekroczyła tę odnotowaną w czasie pandemii grypy w 1918 r.

Administracja Joe Bidena intensywnie walczy z pandemią za pomocą szczepionek. W pełni zaszczepione jest jednak dopiero jednak 58 proc. populacji. W czwartek prezydent ogłosił, że do 4 stycznia pracownicy dużych firm, zatrudniających ponad 100 osób, oraz pracownicy medyczni m.in. w domach opieki, muszą przyjąć szczepionkę albo poddawać się cotygodniowym testom. Nakaz ten obejmie 84 mln osób w sektorze prywatnym i 17 mln w ośrodkach medycznych. Wcześniej podobny wymóg prezydent ogłosił dla pracowników federalnych i firm otrzymujących federalne kontrakty.

W środę Biden zaapelował do rodziców, by szczepili dzieci, po tym jak Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zatwierdziło szczepionkę Pfizera dla osób w wieku od 5 do 11 lat. – Wiem, że wielu rodziców czekało na ten dzień. Wiem, że niektórzy mogą mieć pytania. Ale ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, więc proszę o szczepienie dzieci – powiedział Joe Biden.