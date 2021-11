OSHA ostrzega, że firmy, które nie zastosują się do nowych przepisów, narażą się na grzywny w wysokości blisko 14 tysięcy dolarów, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów. Rozmówca AP twierdzi, że OSHA będzie reagować, gdy otrzyma powiadomienie o naruszeniu przepisów przez daną firmę.



O wprowadzeniu takich przepisów mówił we wrześniu prezydent Joe Biden. Dotyczyć będą one 84 mln pracowników średnich i dużych firm. Nie ma danych jak wielu pracowników tych firm jest obecnie niezaszczepionych.



W przypadku 17 milionów osób pracujących w domach opieki, szpitalach i innych placówkach otrzymujących środki z federalnych programów Medicare i Medicaid pracownicy będą musieli być zaszczepieni na COVID-19 - tych pracowników nie obejmuje możliwość zastąpienia szczepienia cotygodniowymi testami na obecność koronawirusa.

Pracownicy będą mogli występować z wnioskami o zwolnienie ich z obowiązku szczepień z przyczyn medycznych lub religijnych.



Publikacja przepisów nastąpiła po tygodniach konsultacji w tej sprawie z przedstawicielami biznesu i związków zawodowych.



OSHA wydała wytyczne w tej sprawie na mocy nadzwyczajnych uprawnień mających na celu ochronę pracowników przed "bliskim zagrożeniem zdrowia". Przepisy będą prawdopodobnie kwestionowane przed sądami przez przedstawicieli stanów rządzonych przez partię Republikańską.

84 mln Tylu mieszkańców USA pracuje w firmach zatrudniających powyżej 100 osób

Zgodnie z przepisami wydanymi przez OSHA pracownicy firm zatrudniających powyżej 100 pracowników muszą przyjąć do 4 stycznia dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech, dwie dawki szczepionki Moderna lub jedną dawkę szczepionki Johnson&Johnson. Niezaszczepieni do 4 stycznia będą musieli co tydzień poddawać się testowi na COVID-19 i nosić maskę w pracy. Testy nie będą refundowane przez pracodawców.



Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom pełnopłatny dzień wolny na zaszczepienie się przeciw COVID-19 oraz zwolnienie lekarskie na czas powrotu do sił po ewentualnych efektach ubocznych szczepienia.