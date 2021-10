Oznacza to, że - rok do roku - liczba Polaków zmniejszyła się o ok. 200 tysięcy. W stosunku do ostatniego dnia 2020 roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się w 2021 roku o ok. 114 tysięcy.

GUS podaje, że między styczniem a wrześniem w Polsce urodziło się 253 tysiące dzieci (o 21 tysięcy mniej niż przed rokiem). Urodzeń jest w Polsce obecnie o niemal 300 tysięcy mniej niż w 1990 roku.

400 tys. O tyle osób zmniejszyła się liczba mieszkańców Polski od 2010 roku

W tym samym okresie zmarło 372 tys. osób - o ok. 61 tysięcy więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że liczba zgonów w 2021 roku może być jeszcze wyższa niż w rekordowym, 2020 roku (wówczas w ciągu 12 miesięcy zmarło w Polsce 477,4 tysiące osób). Jak pisze GUS "na sytuację demograficzną Polski w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. nadal wpływała pandemia COVID-19".

Od 2010 roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o niemal 400 tysięcy.

GUS podał też informację o liczbie małżeństw (między styczniem a wrześniem zawarto ich 140,5 tysiąca, o ok. 27 tys. więcej niż przed rokiem) oraz rozwodów (45 tysięcy, o ok. 9 tys. więcej niż rok wcześniej).