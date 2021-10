Za trzy miesiące rozpoczyna się nowy rok budżetowy. My tak naprawdę nie wiemy, jak będą wyglądały finanse samorządu od 1 stycznia. Nie możemy się o tym dowiedzieć w grudniu, bo zgodnie z przepisami budżet gmin musi być złożony do 15 listopada w radach gmin. Bardzo bym chciała, byśmy za rok o tej porze mieli większą stabilność prawa. Bo nie chodzi tylko o utrudnianie pracy, ale to utrudnia zarządzanie miastem. By mieszkańcy wiedzieli co ich czeka. Czy będzie spełnione to marzenie? Śmiem wątpić – mówi w podcaście „Mówią Prezydenci” prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.