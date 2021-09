Co najmniej jedną dawką zaszczepiono w stanie blisko 80 proc. mieszkańców. Rząd stanowy apeluje do niezaszczepionych, aby szczepili się jak najszybciej, ponieważ w innym przypadku nie będą mogli korzystać z wielu swobód dostępnych dla zaszczepionych po złagodzeniu obostrzeń.



Premier stanu, Gladys Berejiklian, zapowiedziała łagodzenie obostrzeń w liczącym 8 mln mieszkańców stanie w momencie, gdy liczba w pełni zaszczepionych dorosłych mieszkańców stanu osiągnie 70 proc., co ma nastąpić około połowy października. Obecnie w pełni zaszczepionych jest ok. 46 proc. dorosłych mieszkańców stanu (średnia dla całego kraju wynosi 42 proc.).

Zwracając się do tych, którzy się nie zaszczepili, Berejiklian podkreśliła, że jest to ich wybór, ale "nie powinni się spodziewać, że będą mogli robić wszystko to, co zaszczepieni, gdy poziom wyszczepienia osiągnie 80 proc.".

- Nasz poziom wyszczepienia rośnie, ale tempo szczepień nieco zwolniło. Zachęcamy wszystkich, aby się szczepili - dodała.



Australia walczy obecnie z największą od początku epidemii w tym kraju falą zakażeń, napędzaną transmisją wariantu Delta. W Sydney, stolicy stanu, od 26 czerwca obowiązuje lockdown.



W ciągu ostatniej doby w Nowej Południowej Walii wykryto 1 257 zakażeń koronawirusem. W stanie Wiktoria (jego stolicą jest Melbourne, drugie po Sydney największe miasto kraju) liczba wykrytych zakażeń wyniosła w ciągu doby 473, najwięcej w 2021 roku.



Łącznie w Australii od początku epidemii wykryto ok. 75,3 tys. zakażeń, zmarło 1 098 chorych na COVID-19.