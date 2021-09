Organizacje charytatywne zajmujące się dobrostanem zwierząt w Wielkiej Brytanii alarmują, że po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa tysiące Brytyjczyków, którzy podczas kolejnych lockdownów przygarnęli psy, teraz się ich pozbywają.

1900 funtów - do takiej kwoty wzrosła cena szczeniąt w Wielkiej Brytanii podczas pandemicznych lockdownów

Na początku tego roku Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych poinformowało, że od początku pandemii w 3,2 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii pojawiło się zwierzę.

Na adopcję lub kupno zwierzaka decydowali się głównie ludzie młodzi. Połowa z nich miała od 16 do 34 lat. Podczas obowiązywania lockdownów ceny szczeniąt w Wielkiej Brytanii wzrosły ponaddwukrotnie, psy kosztowały średnio 1900 funtów.



Po zniesieniu obostrzeń i powrocie Brytyjczyków do pracy, gwałtownie wzrosła liczba ogłoszeń dotyczących pozbycia się zwierząt.

- Kiedy zmieniają się okoliczności, szczenięta wyrastają na hałaśliwe "nastolatki”, a kraj się otwiera, wielu właścicieli jest zmuszonych do ponownego rozważenia miejsca dla zwierzęcia w swoim życiu - mówi Owen Sharp, dyrektor jednej z organizacji charytatywnych.



Według raportu organizacji obrony praw zwierząt w lipcu tego roku ruch na stronach internetowych z ogłoszeniami "oddam psa", wzrósł o 180 proc. w porównaniu z lutym 2021 roku.



RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, największa organizacja charytatywna w Wielkiej Brytanii, zajmująca się dobrostanem zwierząt, której patronką jest królowa Elżbieta II, już wcześniej ostrzegała, że boom na posiadanie zwierząt domowych może przerodzić się w kryzys, gdy opiekunowie będą musieli wrócić do pacy i nie będą mogli poświęcać zwierzętom tyle uwagi co podczas lockdownów