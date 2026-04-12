Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie Ustawy z z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Od 17 marca formalności związane z dziedziczeniem nieruchomości także u notariusza

Wcześniej spadkobierca musiał samodzielnie złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej, po wcześniejszym uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Od 17 marca, dzięki wspomnianym wyżej zmianom w prawie, spadkobierca formalności związane z dziedziczeniem nieruchomości może również załatwić u notariusza. Jeśli się na to zdecyduje, notariusz w jego imieniu złoży w formie elektronicznej wniosek o zmianę treści księgi wieczystej, w celu ujawnienia w niej danych nowego właściciela. Co istotne, jest to możliwe zarówno w czasie sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia, jak i później.

– Jeśli w dniu sporządzania aktu dziedziczenia spadkobiercy nie mają takiej wiedzy, to protokół można sporządzić w dowolnym momencie, gdy będą już mieli potrzebne do tego dane. Na to powtórne spotkanie w kancelarii notarialnej nie musimy stawiać się osobiście, możemy udzielić pełnomocnictwa, o czym warto pamiętać już przy uzyskiwaniu poświadczenia dziedziczenia. Co ważne, z pomocy notariusza przy składaniu wniosku do wydziału ksiąg wieczystych mogą też skorzystać osoby, które akt poświadczenia dziedziczenia uzyskały przed 17 marca, ale dotąd nie dopełniły obowiązku zmiany treści księgi wieczystej – wyjaśniła w marcu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” notariusz Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Ile kosztuje dopełnienie formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości u notariusza?

W przypadku dopełniania formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości u notariusza, należy liczyć się z kosztami wynoszącymi ok. 500 zł. Na koszty te składają się koszty protokołu zawierającego żądanie ujawnienia spadkobiercy w księdze wieczystej (200 zł netto plus VAT oraz koszty tzw. wypisów protokołu) oraz koszty wniosku o wpis do księgi wieczystej (200 zł netto plus VAT oraz koszty wypisów).

Do podanych kosztów doliczyć należy jeszcze opłaty sądowe pobierane przez notariusza i przekazywane przez niego na rachunek bankowy właściwego sądu (150 zł za wpis do księgi wieczystej z tytułu dziedziczenia).

Formalności związane z dziedziczeniem nieruchomości u notariusza. Oto korzyści

Nowe przepisy, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, ułatwiają załatwianie formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Odciążają w tym zakresie spadkobierców, którzy – decydując się na usługi notariusza – nie muszą już samodzielnie składać wniosku w sądzie. Odciążają również sądy wieczystoksięgowe, które muszą często wzywać spadkobierców do poprawy lub uzupełnienia składanych przez nich wniosków.

Ponadto dzięki zmianie możliwa jest szybsza aktualizacja treści ksiąg wieczystych, co jest istotne dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.