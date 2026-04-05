Sąd odpowiada: czy zawsze można wydać zgodę na wyburzenie budynku

Stan faktyczny: Spór dotyczył budynku, który wymagał kosztownego remontu. Właściciel jednego z lokali uważał, że lepiej będzie go wyburzyć. Na to nie zgodzili się jednak małżonkowie, do których należał drugi z lokali. I tak spór za sprawą wniosku o wyrażenie zgody na rozbiórkę finalnie trafił do sądu rejonowego. Ten ustalił, że nakłady związane z wyburzeniem budynku i niezbędnym remontem są porównywalne.

Możliwa jest też rozbiórka części budynku, która nie objęłaby lokalu należącego do małżonków. Kluczowy dla rozstrzygnięcia był jednak brak zgody tego małżeństwa. Sąd podzielił ich argumentację, że rozbiórka nie leży w interesie wszystkich współwłaścicieli, a wnioskodawca zmierza do unicestwienia odrębnej własności ich lokalu, a w dalszej kolejności do zagospodarowania całej nieruchomości według własnego uznania.

Sąd okręgowy, do którego trafiła apelacja, powziął jednak poważne wątpliwości, czy sąd cywilny może zarządzić rozbiórkę w takiej sytuacji jak sporna. I ostatecznie zdecydował się na pytanie prawne, czy sąd w trybie art. 199 kodeksu cywilnego (k.c.) może udzielić zgody na rozebranie budynku, w którym ustanowione są odrębne własności lokali, jeżeli współwłasność ma charakter przymusowy i nie można żądać jej zniesienia, dopóki trwa odrębna własność?

Takiej zgody sąd nie może udzielić

Sąd Najwyższy (SN) przesądził tę wątpliwość. W podjętej uchwale uznał, że na podstawie art. 199 k.c. nie można udzielić zgody na rozebranie budynku, w którym ustanowiono odrębną własność lokali.

W konsekwencji potwierdził, że sąd nie może wydać zgody na wyburzenie budynku, nawet jeśli wymaga on kosztownego remontu, jeśli sprzeciwia się temu właściciel choćby jednego z wyodrębnionych lokali.

Sygnatura akt: III CZP 31/25

