Od stycznia doszło do 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, w całym roku ubiegłym było ich 26 tys. Rekordowy był maj, kiedy odnotowaliśmy 7,2 tys. takich przypadków

Ppłk Andrzej Juźwiak, rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej

Migranci na granicy. Presja wykreowana przez stronę białoruską

Migranci nadal zachowują się agresywnie – rzucają w polskie patrole kamieniami, butelkami, tlącymi się konarami. Mają noże, zaostrzone kije, konary z nabitymi gwoździami, gaz pieprzowy, a nawet paralizatory – wskazuje uzasadnienie projektu.

Najczęściej w kilkudziesięcioosobowych grupach usiłują przedrzeć się do Polski przez zieloną granicę. W sposób siłowy, nie reagują na strzały ostrzegawcze ani na użycie gazu pieprzowego. Nie zmieniło się również to, że ich działania są „koordynowane i dobrze zorganizowane”, w znacznej mierze przez funkcjonariuszy białoruskich służb, którzy dowożą migrantów pod granicę, wskazują najlepsze miejsca do jej przekroczenia, wyposażają w narzędzia do pokonania bariery. A jednocześnie oślepiają polskie partole laserami czy silnym światłem stroboskopowym.

„Presja została sztucznie wykreowana przez władze Białorusi jako element działań hybrydowych mających na celu destabilizację Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej” – podkreślono w projekcie.

W końcu listopada, w ramach zaledwie jednej akcji Europolu, w której wzięli udział funkcjonariusze Nadbużańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymanych zostało 25 organizatorów przerzutu migrantów od strony Białorusi – w tym Irakijczyk i czterech Polaków.