Włamanie do systemów PAP. Fałszywa depesza o mobilizacji

Co dalej z nowelą ustawy o KRS? Ci prawnicy przygotują ekspertyzy dla Sejmu

Ośmiu dodatkowych ekspertów ma pomóc sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zdecydować, co dalej z senacką poprawką do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Znamy nazwiska ekspertów, do których zgłosiła się sejmowa komisja.