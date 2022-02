W nadzwyczajnym szczycie sojuszu północnoatlantyckiego poza przywódcami 20 państw członkowskich w spotkaniu wzięli też udział liderzy Szwecji i Finlandii, a także Unii Europejskiej. – Nie pozostawiamy żadnych wątpliwości. Zrobimy wszystko, aby chronić i bronić każdego sojusznika. I każdy cal terytorium NATO – powiedział po spotkaniu Jens Stoltenberg, sekretarz generalny sojuszu.

Reklama

Norweg przypomniał, że już w odpowiedzi na trwające od wielu miesięcy gromadzenie sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą NATO zwiększyło swoją obecność na wschodniej flance. Stany Zjednoczone, Kanada i europejscy sojusznicy rozmieścili tam tysiące dodatkowych żołnierzy. – Mamy ponad 100 odrzutowców w ponad 30 różnych lokalizacjach. I ponad 120 statków od Dalekiej Północy po Morze Śródziemne – mówił Stoltenberg. Teraz w obliczu inwazji na Ukrainę NATO uruchamia, po raz pierwszy w kontekście obrony zbiorowej, liczące 5 tys. żołnierzy siły bardzo szybkiego reagowania (VJTF).

Czytaj więcej Dyplomacja Chiny przyglądają się wojnie na Ukrainie Zarówno Zachód, jak i Rosja uważają, że Pekin je wspiera – ale po cichu. A Państwo Środka próbuje wykorzystać wojnę dla własnych interesów.

W gotowości są także tzw. siły odpowiedzi, których VJTF jest częścią, ale jakie komponenty oraz czy i gdzie zostaną rozmieszczone, to zależy od generała Toda Woltersa, szefa sił połączonych NATO. Siły odpowiedzi liczą w sumie 40 tys. żołnierzy. Francja już poinformowała o swoim udziale - to m.in. loty nad Polską, oraz dodatkowe myśliwce i żołnierze w Estonii.

– Dokonamy wszelkich rozmieszczeń niezbędnych do zapewnienia silnego i wiarygodnego odstraszania i obrony w całym sojuszu, teraz i w przyszłości – brzmi fragment komunikatu przywódców. Zdaniem Stoltenberga część dodatkowych sił już jest rozmieszczana, kolejne pojawią się na miejscu w ciągu kilku dni. Chodzi zarówno o siły amerykańskie, jak i państw europejskich – powiedział.

Reklama

NATO w zdecydowany sposób potępiło Rosję i wyraziło poparcie dla Ukrainy. Poza wsparciem politycznym obiecało też pomoc praktyczną, ale na razie bez szczegółów. I tak zresztą to państwa członkowskie będą musiały bilateralne pomagać Ukrainie, bo NATO jako takie nie dysponuje zapasami sprzętu czy broni. Komunikat NATO oznacza tylko zachętę dla państw członkowskich do wsparcia Ukrainy.

NATO nie ma wątpliwości, że celem Moskwy jest zmiana władzy na Ukrainie. Sojusz podkreśla, że Rosja po raz kolejny łamie akt założycielski NATO–Rosja z 1997 roku. Tworzył on stałe forum współpracy między dwiema stronami, określał, że działają one na rzecz pokoju i nie postrzegają siebie jako wrogów. NATO zobowiązało się w nim, że nie będzie rozmieszczać broni atomowej ani stałych sił w nowych państwach członkowskich sojuszu. – Obecna inwazja to rażące pogwałcenie tego porozumienia – powiedział Stoltenberg. I podkreślił: skoro jedna strona nie przestrzega porozumienia, to znaczy, że ono nie obowiązuje.

Po spotkaniu z przywódcami NATO prezydent Finlandii Sauli Niinistö powiedział, że oba kraje (Szwecja i Finlandia) wzmocnią swoją współpracę z NATO.