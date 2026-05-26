Rada Krajowa Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” skierowała do premiera Donalda Tuska, wszystkich ministrów i szefów klubów parlamentarnych swoje stanowisko w związku ze zmianami w świadczeniu mieszkaniowym dla Służby Więziennej.

Świadczenie mieszkaniowe do zmiany. Związki w Służby Więziennej mówią „nie"

Chodzi o świadczenie wprowadzone od 1 lipca 2025 r. po wieloletnich postulatach SW. Wynosi ono od 900 zł do 1800 zł miesięcznie (w zależności od lokalizacji jednostki) i jest zwolnione z podatku dochodowego. Przysługuje ono wszystkim funkcjonariuszom, niezależnie od stażu służby czy posiadanego lokalu, a także obejmuje służbę przygotowawczą. Świadczenie jest wypłacane na pisemny wniosek funkcjonariusza. Z wyrównaniem, bo początkowo Ministerstwo Finansów blokowało środki na jego wypłatę. Jak twierdzą związkowcy, dziś MF chce obniżenia świadczenia o nawet 300 zł miesięcznie dla ok. 16 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej – ponad połowy stanu formacji.

W ocenie Rady Krajowej brak jest jakichkolwiek sprawiedliwych i racjonalnych podstaw do tego. „Takie postępowanie podważa zaufanie funkcjonariuszy do państwa, stabilności prawa oraz powagi decyzji legislacyjnych" - piszą związkowcy.

Policjanci mają więcej, więziennicy chcą tego samego

W swoim stanowisku Rada podkreśla, że Służba Więzienna od lat jest systemowo marginalizowana, co powoduje niedobory kadrowe i narastające problemy z bezpieczeństwem. Świadczenia mieszkaniowe mają być tego jaskrawym przykładem.

„Z uzasadnień prezentowanych przez stronę rządową wynika, że planowane obniżenie świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej ma służyć „zbliżeniu" jego wysokości do rozwiązań obowiązujących w Policji. Taka argumentacja jest jednak wybiórcza, niepełna i krzywdząca, ponieważ pomija inne elementy systemu świadczeń i należności przysługujących funkcjonariuszom Policji" - piszą związkowcy. Rada podaje, że funkcjonariusze Policji otrzymują wyższe należności lub dodatki związane z dojazdem do miejsca pełnienia służby, a w przypadku obowiązku zwrotu pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego lub domu zwracają jedynie część otrzymanych środków, podczas gdy funkcjonariusze SW muszą zwrócić całość.

Związkowcy w Służbie Więziennej porównują swoje prawa do praw przysługujących służbom mundurowym podległym MSWiA Foto: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

„Trudno oczekiwać pełnego zaangażowania i stabilności kadrowej tam, gdzie funkcjonariusze odnoszą uzasadnione wrażenie, że są stale traktowani gorzej niż ich koledzy z innych formacji mundurowych” - czytamy w liście do premiera Tuska.

Pięć postulatów dla premiera Tuska

Związkowcy zgłaszają premierowi pięć postulatów:

natychmiastowe wycofanie się z prac nad obniżeniem świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, podjęcie rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian dotyczących warunków pełnienia służby, przeprowadzenie pełnej analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych we wszystkich służbach mundurowych, obejmującej nie tylko wysokość świadczenia, ale również dodatki za dojazd, zasady zwrotu pomocy finansowej oraz inne powiązane należności, zaprzestanie praktyki wybiórczego zrównywania świadczeń wyłącznie tam, gdzie jest to niekorzystne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, podjęcie prac nad rzeczywistym wzmocnieniem statusu Służby Więziennej, w tym przez objęcie formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi i systemowymi.

Postulaty „Solidarności” wsparł Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. " Słyszymy o „ujednolicaniu” zasad ze służbami podległymi MSWiA. Tylko dlaczego to ujednolicanie zawsze ma działać w jedną stronę – przeciwko funkcjonariuszom SW? (...) Nie pozwolimy odebrać rozwiązania, które wreszcie zaczęło przynosić efekty. Najpierw dali. Teraz chcą zabrać. Tym razem nie będziemy siedzieć cicho."

Obie organizacje zapowiadają na 10 czerwca manifestację przed siedzibą Ministerstwa Finansów w Warszawie.