Policjanci musieli zająć się całą papierologią. Najpierw dowódca został w radiowozie, żeby sporządzić protokołu zatrzymania, a drugi z policjantów udał się do dyżurnego po właściwe dokumenty. „Podopieczny” cały czas zaś przebywał w zamkniętym przedziale radiowozu dla zatrzymanych. Po sporządzeniu protokołu dowódca patrolu też musiał iść do dyżurnego, żeby wykonać kopię dokumentu. W związku z czym zatrzymanego na kilka minut zostawił pod nadzorem przydzielonego mu do patrolu żołnierza WOT.

Potem jeszcze okazało się, że są problemy ze skompletowaniem dokumentacji i patrol musiał jechać do innej komendy. Tam żołnierz WOT zakończył służbę i poszedł do domu. Policjanci sami dokończyli formalności, a gdy mieli już ruszać, żeby odwieźć bezdomnego do szpitala, dowódca postanowił się upewnić czy wszystko z nim w porządku. Przeczucia go nie zawiodły, bo okazało się, że zatrzymany stracił przytomność, a po krótkiej chwili przestał też oddychać.

Funkcjonariusza błyskawicznie wezwali pomoc i przystąpili do reanimacji, którą prowadzili aż do przyjazdu karetki. Potem przejęli ją ratownicy, którym wreszcie udało się przywrócić funkcje życiowe zatrzymanego. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Następnego dnia dyżurny komendy ustalił, że przeszedł zawał, ale żyje i jest pod opieką lekarzy. Okazało się też, że to stały bywalec szpitala z problemami kardiologicznymi i alkoholowymi.

Dyscyplinarka dla policjanta, który zostawił zatrzymanego pod opieką żołnierza WOT?

Wydawało się, że ten szczęśliwy finał dramatycznej sytuacji zakończy sprawę. Do akcji wkroczył jednak powiadomiony o całym zdarzeniu dyżurny prokurator. I to ostatecznie ściągnęło na dowódcę feralnego patrolu dyscyplinarkę. Postawiono mu w sumie trzy zarzuty. A jednym było to, że na długo przed dramatycznym zajściem, w tracie załatwiania formalności na pierwszym z komisariatów, na kilka minut pozostawił zatrzymanego pod opieką żołnierza WOT, który nie miał uprawnień do wykonywania tej czynności.

Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego komendant stwierdził winę policjanta, choć od jego ukarania odstąpił. Funkcjonariusz odwołał się od dyscyplinarki, ale wiele to nie dało.