Projekt nowelizacji z 2022 r. zakłada bowiem, że maksymalnie jedna motocyklowa jednostka ratunkowa miałaby obejmować każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców danego województwa. Piotr Dymon podkreśla, że przy założeniu, że jeden motocykl miałby przypadać na ok. 400 tys. mieszkańców, to w całym kraju powinno być około stu motocykli. - Oznacza to większą liczbę zespołów ratownictwa medycznego, a co za tym idzie, szybsze dotarcie do pacjenta – mówi Piotr Dymon.

Nowo utworzony typ zespołów ratownictwa medycznego miałby docierać do miejsc, do których nie może dojechać ambulans, m.in. w czasie większych zgromadzeń czy utrudnień na drodze. Motocykl ratunkowy byłby prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażoną w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.