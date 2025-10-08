Aktualizacja: 08.10.2025 10:16 Publikacja: 08.10.2025 09:52
Trybunał Konstytucyjny
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Mowa o wprowadzonych w 2018 r. przepisach kodeksu wyborczego, które uniemożliwiły włodarzom miast, miasteczek i gmin kandydowanie na sprawowany urząd na trzecią kadencję. Tą samą nowelizacją wydłużono też z czterech do pięciu lat kadencję władz samorządowych. Zmiany te miały w założeniu nadać powiew świeżości w samorządach, zintensyfikować pracę samorządowców oraz ograniczyć zjawiska niepożądane jak chociażby korupcja czy tworzenie grup interesów. Przepisy zaczęły obowiązywać w 2018 r. W rezultacie włodarze, którzy pełnili swoją funkcję przez ostatnie dwie kadencje mają zamkniętą drogę do kolejnej reelekcji.
— Wprowadzenie przedmiotowego przepisu powoduje, iż pomimo że wyborcy w danej gminie nadal chcieliby wybrać ponownie tę samą osobę na włodarza, nie będą mieli takiej możliwości. Wskazać też należy, iż poprzez wybory następuje weryfikacja dotycząca osoby kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta — w wyniku wyborów mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego dokonują weryfikacji postępowania kandydatów. Ograniczenie zatem prawa wybieralności stanowi nieuzasadnioną ingerencję w prawa wyborcze kandydatów, jak również w prawo wyboru mieszkańców wspólnoty samorządowej — przekonują radni podwarszawskiego Otwocka.
W końcu ubiegłego roku Rada Miasta Otwocka przyjęła bowiem uchwałę, w której zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających dwukadencyjność wójtów i burmistrzów. Skarga ta trafiła właśnie na wokandę Trybunału i otrzymała swoją sygnaturę.
W piśmie, do którego dotarliśmy, radni Otwocka wnoszą o uznanie za niekonstytucyjny art. 474 § 1, który ogranicza prawo wybieralności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch kadencji.
Jak wskazują radni, konstytucja nie reguluje kwestii kadencyjności włodarzy i nie narzuca w tym zakresie żadnych ograniczeń. — Z analizy zapisów Konstytucji RP wynika, że brak jest podstaw do wywiedzenia wniosku, iż możliwe jest w drodze ustawy wprowadzenie dwukadencyjności urzędu włodarza gminy. Ponadto, jak czytamy w kwestionowanym przepisie osoba, która zakończyła drugą kadencję na stanowisku wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta „nie ma prawa wybieralności” — a tym samym przepis ten wprost pozbawia taką osobę biernego prawa wybieralności w danej gminie — podkreślono w skardze.
Władze Otwocka powołują się przy tym na wyrok TK z 1998 r., w którym stwierdzono, że ograniczenie praw wyborczych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ustawa zasadnicza wyraźnie to przewiduje. Dlatego też — zdaniem radnych — wprowadzenie ustawowych ograniczeń prawa wyborczego byłoby możliwe jedynie pod warunkiem odpowiedniej nowelizacji konstytucji.
We wniosku do TK wskazano też, że dwukadencyjność wójtów i burmistrzów narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa. Jak podkreślono, pozbawia bowiem praw publicznych jedynie określoną grupę osób w danej gminie, promując przy tym pozostałe stanowiska samorządowe. Według radnych Otwocka kwestionowane przepisy kłócą się też z zasadą równości wobec prawa. Ograniczają bowiem bierne prawo wyborcze określonej grupie samorządowców, nie dotykając przy tym uprawnień w tym zakresie na innych stanowiskach czy szczeblach samorządowych i rządowych.
Kiedy Trybunał zajmie się wnioskiem radnych Otwocka? Termin tej sprawy nie został jeszcze wyznaczony, nie znamy także składu, który będzie rozpatrywał skargę. Kwestia dwukadencyjności wójtów i burmistrzów powraca jednak nie tylko w Trybunale.
Od lipca w Sejmie procedowany jest bowiem poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zakłada zniesienie ograniczenia liczby kadencji włodarzy miast i gmin. Propozycję noweli przygotowali posłowie PSL, którzy przekonują, że wspólnoty lokalne powinny decydować o sobie same, a dwukadencyjność z góry eliminuje bardzo dobrych włodarzy, którzy mogliby nadal sprawować swój mandat. Propozycja ludowców likwiduje też obowiązujący zakaz kandydowania w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa dla kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Projekt ten jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i we wrześniu trafił do prac w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Na 23 października zaplanowano wysłuchanie publiczne w tej sprawie.
