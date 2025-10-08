Mowa o wprowadzonych w 2018 r. przepisach kodeksu wyborczego, które uniemożliwiły włodarzom miast, miasteczek i gmin kandydowanie na sprawowany urząd na trzecią kadencję. Tą samą nowelizacją wydłużono też z czterech do pięciu lat kadencję władz samorządowych. Zmiany te miały w założeniu nadać powiew świeżości w samorządach, zintensyfikować pracę samorządowców oraz ograniczyć zjawiska niepożądane jak chociażby korupcja czy tworzenie grup interesów. Przepisy zaczęły obowiązywać w 2018 r. W rezultacie włodarze, którzy pełnili swoją funkcję przez ostatnie dwie kadencje mają zamkniętą drogę do kolejnej reelekcji.

Dwie kadencje burmistrzów i wójtów. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga

— Wprowadzenie przedmiotowego przepisu powoduje, iż pomimo że wyborcy w danej gminie nadal chcieliby wybrać ponownie tę samą osobę na włodarza, nie będą mieli takiej możliwości. Wskazać też należy, iż poprzez wybory następuje weryfikacja dotycząca osoby kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta — w wyniku wyborów mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego dokonują weryfikacji postępowania kandydatów. Ograniczenie zatem prawa wybieralności stanowi nieuzasadnioną ingerencję w prawa wyborcze kandydatów, jak również w prawo wyboru mieszkańców wspólnoty samorządowej — przekonują radni podwarszawskiego Otwocka.

W końcu ubiegłego roku Rada Miasta Otwocka przyjęła bowiem uchwałę, w której zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających dwukadencyjność wójtów i burmistrzów. Skarga ta trafiła właśnie na wokandę Trybunału i otrzymała swoją sygnaturę.

W piśmie, do którego dotarliśmy, radni Otwocka wnoszą o uznanie za niekonstytucyjny art. 474 § 1, który ogranicza prawo wybieralności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch kadencji.