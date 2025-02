Niekiedy wysokie koszty działalności i niska ściągalność opłat powodują, że samorządy decydują się na zamknięcie placówek. Ostatnio taki krok planowały władze Gliwic i Bytomia, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Każda informacja o zagrożeniu funkcjonowanie izby wytrzeźwień na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego wywołuje zaniepokojenie rzecznika praw obywatelskich, ponieważ placówki te pełnią bardzo ważną rolę prospołeczną. Ponadto jako miejsca przymusowego pobytu podlegają kontroli biura RPO w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Wytrzeźwiałek jak na lekarstwo. W Polsce działa tylko 28 izb wytrzeźwień. Jest szansa, że będzie ich więcej

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualnie w Polsce działają jedynie 28 izb wytrzeźwień. Dlatego planowane jest zniesienie limitu mieszkańców, od którego możliwe jest tworzenie izb wytrzeźwień. Pracuje nad tym sejmowa komisja ds. petycji.

Takie rozwiązanie popiera policja, ponieważ w miejscach, gdzie nie ma izb wytrzeźwień, osoby nietrzeźwe trafiają do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w jednostce policji.

- Aby taką osobę przyjąć do jednostki policji, musimy ją poddać badaniom lekarskim. Badania oczywiście nie są za darmo, musimy ponieść dosyć wysokie koszty. One są mocno zróżnicowane, dla przykładu placówki zdrowia w województwie małopolskim takie badanie wykonują za 40 zł, ale placówki w województwie lubuskim za 550 zł. To są potężne różnice. Mamy też problemy, aby takie podmioty wyłonić, bo one są niechętne do tego, aby takie badania świadczyć, jeśli chodzi o osoby nietrzeźwe. Stąd uważamy, że każda inicjatywa, która miałaby spowodować, że samorządy miałyby możliwość takie placówki tworzyć, jest inicjatywą cenną, ponieważ mamy nadzieję, że może spowodować, że liczba osób doprowadzanych do wytrzeźwienia do policyjnych pomieszczeń będzie ograniczona – mówił w Sejmie insp. Robert Kumor, dyrektor biura prewencji Komendy Głównej Policji.