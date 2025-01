Wybory prezydenckie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Apel do samorządów

25 proc. skontrolowanych lokali wyborczych miało w swoim otoczeniu "bariery utrudniające dotarcie do budynku" (stan według badania z 2024 roku).

Niemal połowa (aż 48 proc.) miejsc przeznaczonych do głosowania, w których przeprowadzono kontrolę, pozbawiona była skierowanego bezpośrednio na miejsce do pisania, dodatkowego oświetlenia. Tylko nieco mniej, bo 41 proc. lokali nie zapewniło wyborcom odpowiednio dostosowanych wysokości miejsca do głosowania, np. przeznaczonego dla osób na wózku. Wśród pozostałych naruszeń Biuro RPO oraz przeprowadzający badanie społecznicy wskazują na m.in. zbyt wysokie urny wyborcze, nieodpowiednie wysokości zawieszenia informacji PKW czy też posadzki bez nawierzchni antypoślizgowych. Z kolei wokół aż 25 proc. lokali znajdowały się fizyczne przeszkody, utrudniające osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do budynku.

Co czwarty członek komisji wyborczej nie zna przepisów o dostępności. Jakie zalecenia ma RPO?

Ponadto, problemem była w 2024 roku znajomość przepisów rozporządzenia, zakładających m.in. dostępność lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami. 24 proc. członków komisji przyznało, że w trakcie szkoleń nie było o nich mowy, a aż 27 proc. przyznało się do braku znajomości lub zrozumienia ich treści.

W związku z powyższym, RPO i pozostali wykonawcy badania apelują o przywiązywanie przez samorządy większej wagi do kwestii dostępności lokali wyborczych.

„Mowa o odpowiedniej infrastrukturze i narzędziach do przeprowadzenia głosowania w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” – czytamy w komunikacie RPO. – „Istotne są również działania szkoleniowe w tym zakresie skierowane do członków obwodowych komisji wyborczych. Zmian wymagają nawet same przepisy, które powinny zostać przeformułowane, aby były w pełni zrozumiałe dla członków komisji”.