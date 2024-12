Trochę tak. Dochody samorządów były w głównej mierze powiązane z PIT, w którym ustawodawca najchętniej dokonywał zmian. Państwo ciągle zmieniało podejście do polityki fiskalnej w tym zakresie, wprowadzano nowe zwolnienia, ulgi, podwyższano kwotę wolną od podatku. A to przekładało się na sytuację budżetową samorządów. Okazywało się, że nagle pieniądze, które były planowane jako wydatki na konkretne inwestycje lokalne, wyparowywały. Były oczywiście jakieś rekompensaty od państwa. Ale po pierwsze, były one tylko częściowe, a po drugie przyznawane jednak po uważaniu, czyli zazwyczaj „swoim”. To sprawiało, że cały system był nietransparentny, nieprzewidywalny i oparty na pewnej korupcji politycznej. W takich warunkach trudno mówić o budowaniu długofalowej polityki rozwojowej. To był zły system finansowy, oparty też na bardzo złych zasadach. „Janosikowe” było wyliczane w oparciu o liczbę mieszkańców, a w przypadku Warszawy jest ona dużo wyższa niż liczba osób zameldowanych. Tymczasem zasadniczo to właśnie zameldowanie decyduje o tym, gdzie dana osoba rozlicza PIT.

To jak to będzie wyglądało po zmianach?

Ustawodawca wreszcie odchodzi od tego rozwiązania i chce zakorzenić dochody samorządów w dochodach mieszkańców i firm działających na ich terenie. To diametralna zmiana, bo nie mówi się już głównie o podatkach, ale o dochodach. To bardzo silny impuls mobilizujący do rozwijania bazy dochodowej. Jeśli samorząd będzie chciał mieć większe wpływy budżetowe, będzie musiał dbać o przedsiębiorców i wszystkich, którzy na danym terenie pracują. Samorządy będą musiały stworzyć im takie warunki, żeby oni chcieli w tej małej ojczyźnie być, a nie przenosić się gdzie indziej.

Wracamy do korzeni wielkiej idei małych ojczyzn?

Tak, można tak powiedzieć. Zmiana w finansowaniu jednostek samorządowych to wielka szansa na dobry rozwój przedsiębiorczości lokalnej i zadbanie o dobrostan mieszkańców na danym terenie. Samorządy powinny i chcą o to dbać, a dodatkową zachętą dla nich będzie szansa na pozyskanie większych środków na wszystkie transfery społeczne. Zwłaszcza że na poziomie lokalnym to samorządy lepiej od rządu wiedzą, co jest potrzebne dla danej społeczności i powinno im się stworzyć optymalne warunki, żeby mogły się rozwijać i działać normalnie.