Była prezes SN Małgorzata Manowska (L) oraz nowy prezes Zbigniew Kapiński (2L) w holu głównym Sądu Najwyższego w Warszawie
Była już I prezes SN, a także była przewodnicząca Trybunału Stanu nie zwołuje posiedzenia pełnego składu od listopada 2023 r. Sejm wybrał wówczas do nowy skład Trybunału Stanu, a większość tego gremium stanowią osoby wskazane przez KO, Trzecią Drogę oraz Lewicę.
Małgorzata Manowska, która przewodniczyła TS z mocy prawa jako I prezes SN, ma obowiązek zwołać posiedzenie TS w pełnym składzie. Blokowała to jednak kwestionując legalność procedury zmiany regulaminu, do czego dążyła większość nowych członków TS. Jej działania wynikały z faktu, że przed Trybunałem Stanu miało się odbyć posiedzenie w sprawie jej własnego immunitetu.
W marcu 2026 r. trzyosobowy skład TS zobowiązał ją do zwołania pełnego składu 19 członków Trybunału Stanu najpóźniej do 4 kwietnia. W związku z niewykonaniem tego obowiązku była prezes Sądu Najwyższego została w kwietniu 2026 r. ukarana grzywną w wysokości 3000 zł.
Czytaj więcej
Pięcioosobowy skład sędziów Trybunału Stanu zdecyduje o tym, czy były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zostanie p...
Drugi raz Trybunał Stanu nałożył na Manowską taką samą grzywnę 12 maja. - Przewodnicząca TS pani Małgorzata Manowska nie spełnia po raz kolejny ciążącego na niej obowiązku w toku toczącego się przed TS postępowania w sprawie Macieja Świrskiego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, to jest obowiązku zwołania posiedzenia pełnego składu TS w wyznaczonym terminie - uzasadnił wówczas przewodniczący trzyosobowego składu TS Przemysław Rosati.
Jednocześnie Trybunał wyznaczył Manowskiej kolejny termin na zwołanie pełnego składu TS do 9 czerwca. Ten termin była I prezes SN też zlekceważyła, przy czym z dniem 27 maja 2026 r. nowym I prezesem TS został Zbigniew Kapiński.
Czytaj więcej
"Zawiadamiamy o niewykonaniu przez panią Małgorzatę Manowską jej prawnego obowiązku" - napisało ośmiu sędziów Trybunału Stanu do marszałków Sejmu...
10 czerwca przewodniczący trzyosobowego składu Trybunału Stanu Przemysław Rosati podkreślił w rozmowie z „Faktem”, że Małgorzata Manowska po raz kolejny nie wykonała ciążącego na niej obowiązku w sprawie dotyczącej odpowiedzialności konstytucyjnej byłego przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Została za to ukarana kolejną maksymalną grzywną w wysokości 3 tys. zł.
Przemysław Rosati zaznaczył również, że działania byłej już przewodniczącej TS doprowadziły do przewlekłości postępowania i opóźniły rozstrzygnięcie, co narusza konstytucyjne prawo Macieja Świrskiego do sprawnego rozpoznania sprawy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas