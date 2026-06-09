Z komunikatu opublikowanego na stronie Sądu Najwyższego wynika, że posiedzenie ma się rozpocząć w czwartek o godzinie 12.00. Porządek obrad obejmuje wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

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Zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego nie powstrzymało wyboru nowych członków KRS

Przypomnijmy, iż w połowie maja Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS na nową, wspólną czteroletnią kadencję. Stało się to kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie mówiące, by Sejm wstrzymał się z wyborem do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o KRS.

Zabezpieczenie dotyczyło jednak powstrzymania się od wyboru, gdyby doszło do tzw. drugiego podejścia, czyli gdy w pierwszym głosowaniu nie ma większości 3/5 głosów, to w drugim wybiera się sędziów do KRS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jednak 15 maja do tzw. drugiego podejścia nie doszło, bo posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu i w związku z tym osiągnięta została większość 3/5 głosów za wyborem sędziów do KRS.

Wśród wybranych wtedy 15 nowych sędziowskich członków KRS, 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację.

W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

Na czym polega spór o Krajową Radę Sądownictwa

Od nowelizacji ustawy uchwalonej za rządów PiS w grudniu 2017 r., na mocy której to Sejm wybiera sędziów do Rady, a nie jak wcześniej środowiska sędziowskie, datuje się spór wokół KRS i statusu sędziów powołanych w procedurze z udziałem ukształtowanej Rady. Zmiana z 2017 r. stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu sędziów z udziałem tak ukształtowanej KRS. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów – TSUE i ETPC.

Obecny rząd zaproponował przywrócenie wyboru sędziowskiej części KRS przez środowiska sędziowskie. Zakładająca to nowelizacja została jednak zawetowana przez prezydenta. Ponieważ w 2026 r. kończyli kadencję sędziowie z KRS wybrani przez Sejm w 2022 r. i należało dokonać wyboru nowych na mocy obecnych przepisów, rząd zapowiedział tzw. plan B. - czyli opiniowanie kandydatów przez zgromadzenia i zebrania sędziów w całej Polsce. W przyjętej pod koniec lutego br. uchwale Sejm stwierdził, że wybierając sędziowski skład do KRS, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów w wyborach powszechnych i transparentnych. Wyłonieni tak kandydaci zostali wybrani w połowie maja na sędziów-członków KRS.