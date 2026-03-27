Jerzy Nawrocki, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbara Du Château, wiceprezes w tym sądzie, na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia złożyli do Krajowej Rady Sądownictwa oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Do dokumentu dołączyli stosowną informację o stanie zdrowia, potwierdzającą możliwość dalszego sprawowania funkcji.

18 listopada 2025 r. KRS podjęła uchwałę, w której nie wyraziła zgody na dalsze orzekanie prezesów z Lublina. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez takiej zgody sędzia przechodzi w stan spoczynku. Jednak prezesi SA w Lublinie wnieśli jeszcze odwołania do Sądu Najwyższego. Rozpatrzyła je Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 21 grudnia 2023 r. (C-718/21). TSUE uznał, że nie jest ona sądem ustanowionym ustawą.

10 marca 2026 r. IKNiSP w składzie Aleksander Stępkowski, Paweł Czubik, Mirosław Sadowski, oddaliła odwołania lubelskich sędziów.

Ministerstwo nie uznaje decyzji neoKRS ws. braku zgody na dalsze orzekanie sędziów w wieku emerytalnym

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło dzisiaj, że mimo to sędziowie Jerzy Nawrocki i Barbara du Château pozostają na stanowisku prezesa i wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Resort argumentuje, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, nadanym ustawą z 8 grudnia 2017 r., nie może zostać uznana za organ niezależny od innych władz, w szczególności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Potwierdzeniem tego stanowiska ma być orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich, a także fakt, że z uwagi na brak niezależności Rada została wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

„Zgodnie z art. 69 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego wyraża Krajowa Rada Sądownictwa. Natomiast w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65 lat, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia postępowania. Wobec braku prawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa postępowanie dotyczące dalszego zajmowania stanowiska przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie po osiągnięciu wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku nie zostało zakończone” - wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort przypomina, że Sąd Rejonowy Lublin-zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych udzielił sędziom Jerzemu Nawrockiemu i Barbarze du Château zabezpieczenia roszczenia o ustalenie stosunku służbowego sędziego w stanie czynnym.