Warszawa, 26.03.2026. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w siedzibie KPRM
– Sędziowie złożą ślubowanie. Jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, no to ja na to nic nie poradzę. Będą sędziami tak czy inaczej – powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk pytany o zaprzysiężenie sześciu osób wybranych przez Sejm na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego osoby piszą list do prezydenta Karola Nawrockiego.
Premier odniósł się do kwestii sześciu osób, wybranych przez Sejm do roli sędziów TK, które wciąż czekają na ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.
– Stoimy na stanowisku, i chyba jest to dość logiczne, że prezydent nie ma tutaj możliwości wyboru. Bo to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą – stwierdził Tusk. Jak zaznaczył, jest przekonany, że „prędzej czy później dotrze do prezydenta, że współodpowiedzialność za państwo to nie jest partyjna gra ani ambicjonalne kaprysy”, a decyzje powinny być podejmowane „zgodnie z przepisami konstytucji, szybko i sprawnie”.
– Wtedy, kiedy nie ma – poza politycznymi pretensjami – innych powodów, prezydent powinien podpisywać decyzje, które zapadają, czy to w Sejmie, czy to w rządzie – stwierdził premier.
Jak pisaliśmy już na łamach rp.pl, cała szóstka wysłała w ostatnich dniach listy o podobnej treści do kancelarii prezydenta: pyta w nich Karola Nawrockiego o możliwy termin złożenia ślubowania. Zaproponowała także, że gotowi są złożyć ślubowanie w „innej uroczystej formie”, nie wskazując jednak, o jaką formę mogłoby chodzić. Jak bowiem wskazuje art. 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, osoba wybrana na stanowisko sędziego TK „składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie” – jego udział jest więc, jak tłumaczył na łamach rp.pl prof. Jacek Zaleśny, obowiązkowy. Z kolei odmowa złożenia ślubowania równoznaczna jest ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK.
Dopóki wybrane osoby nie złożą ślubowania wobec prezydenta, dopóty nie obejmą stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Z kolei sam Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o ustosunkowanie się zarówno do kwestii proceduralnych uchybień, jakie miały miejsce przy wyborze szóstki nowych sędziów przez Sejm, jak i do ewentualnego przyjęcia ich ślubowania. TK dał prezydentowi czas do 17 kwietnia. Jest to kwestia tym ważniejsza, iż przyszłym sędziom TK, którzy zrezygnowali już z dotychczasowej pracy, a nie objęli jeszcze obowiązków w Trybunale, grozi finansowa próżnia.
W oczekiwaniu na złożenie ślubowania nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak ustaliła "Rzeczpospolita", rezygnują z orzekania w sądach powsze...
