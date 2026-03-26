– Sędziowie złożą ślubowanie. Jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, no to ja na to nic nie poradzę. Będą sędziami tak czy inaczej – powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk pytany o zaprzysiężenie sześciu osób wybranych przez Sejm na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama Reklama

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk: „Sędziowie złożą ślubowanie”

Premier odniósł się do kwestii sześciu osób, wybranych przez Sejm do roli sędziów TK, które wciąż czekają na ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

– Stoimy na stanowisku, i chyba jest to dość logiczne, że prezydent nie ma tutaj możliwości wyboru. Bo to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą – stwierdził Tusk. Jak zaznaczył, jest przekonany, że „prędzej czy później dotrze do prezydenta, że współodpowiedzialność za państwo to nie jest partyjna gra ani ambicjonalne kaprysy”, a decyzje powinny być podejmowane „zgodnie z przepisami konstytucji, szybko i sprawnie”.

– Wtedy, kiedy nie ma – poza politycznymi pretensjami – innych powodów, prezydent powinien podpisywać decyzje, które zapadają, czy to w Sejmie, czy to w rządzie – stwierdził premier.

Nowi sędziowie TK czekają na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim

Jak pisaliśmy już na łamach rp.pl, cała szóstka wysłała w ostatnich dniach listy o podobnej treści do kancelarii prezydenta: pyta w nich Karola Nawrockiego o możliwy termin złożenia ślubowania. Zaproponowała także, że gotowi są złożyć ślubowanie w „innej uroczystej formie”, nie wskazując jednak, o jaką formę mogłoby chodzić. Jak bowiem wskazuje art. 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, osoba wybrana na stanowisko sędziego TK „składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie” – jego udział jest więc, jak tłumaczył na łamach rp.pl prof. Jacek Zaleśny, obowiązkowy. Z kolei odmowa złożenia ślubowania równoznaczna jest ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK.

Z kolei sam Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o ustosunkowanie się zarówno do kwestii proceduralnych uchybień, jakie miały miejsce przy wyborze szóstki nowych sędziów przez Sejm, jak i do ewentualnego przyjęcia ich ślubowania. TK dał prezydentowi czas do 17 kwietnia. Jest to kwestia tym ważniejsza, iż przyszłym sędziom TK, którzy zrezygnowali już z dotychczasowej pracy, a nie objęli jeszcze obowiązków w Trybunale, grozi finansowa próżnia.