Rzeczpospolita
Prawo
Reklama
Reklama

Najsurowsza kara dla sędziego z Kozienic. Przez lata nie pisał uzasadnień wyroków

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie podjął decyzję w sprawie sędziego Michała Mańkowskiego z Sądu Rejonowego w Kozienicach,
który zalegał ze sporządzaniem ponad 100 uzasadnień wydanych przez siebie wyroków.

Publikacja: 24.03.2026 17:45

Kara złożenia sędziego z urzędu jest najsurowszą karą dyscyplinarną w polskim prawie.

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Mateusz Adamski

O sprawie sędziego Michała Mańkowskiego, orzekającego w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Kozienicach, było głośno w lutym 2025 r. Media ujawniły, iż sędzia od lat ma problemy z terminowym sporządzaniem uzasadnień wyroków. Jak wówczas podano, sędzia zalega z uzasadnieniami aż w 122 sprawach, a opóźnienia uniemożliwiają stronom składanie apelacji.

Na te doniesienia zareagowało wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości, które w wydanym komunikacie poinformowało, że sędzia Michał Mańkowski został już prawomocnie skazany na karę dyscyplinarną nagany za przekroczenie ustawowego terminu do sporządzenia uzasadnień w 90 sprawach oraz karę obniżenia wynagrodzenia zasadniczego o 25 proc. na okres dwóch lat – za przekroczenie terminu w ponad 80 sprawach. Ponadto, dwoma nieprawomocnymi wyrokami nałożono na niego kary pieniężne za opóźnienia w 82 sprawach. Co więcej, na początku lutego 2025 r. Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego przestępstw z art. 231 § 1 k.k. i art. 276 k.k.

Sąd dyscyplinarny zdecydował

W ubiegłym tygodniu sprawą sędziego Mańkowskiego zajął się Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, który uznał go za winnego deliktu dyscyplinarnego i wymierzył mu najsurowszą karę dyscyplinarną, tj. złożenia sędziego z urzędu. 

Renata Król, wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu, któremu podlega kozienicki sąd, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, sędzia będzie zawieszony w czynnościach służbowych. – Jednocześnie sąd dyscyplinarny orzekł obniżenie jego wynagrodzenia o 50 proc. na czas trwania zawieszenia w czynnościach do czasu uprawomocnienia się orzeczenia – dodała. 

Reklama
Reklama

Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nowi sędziowie w TK. Uchybienia procedury bez wpływu na odebranie ślubowania?
Sądy i trybunały
Nowi sędziowie w TK. Uchybienia procedury bez wpływu na odebranie ślubowania?
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Prawo w Polsce
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Zasady dotyczące użytkowania kominków zostały opisane w uchwałach antysmogowych przyjmowanych przez
Prawo w Polsce
Nowe zasady użytkowania kominków. W których regionach obowiązują ograniczenia?
Brat zmarłej sprzedał jej mieszkanie, lecz nie oddał pieniędzy jej dzieciom
Spadki i darowizny
Sprzedał mieszkanie zmarłej i musi się z tego rozliczyć
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama