Potrzeba więcej sędziów i szybszej cyfryzacji

– Narzędzie, które zwolniłoby sędziów z ręcznego przepisywania pozwów, aby w orzeczeniu ująć wszystkie roszczenia czy zastąpiłoby protokolanta, który zamiast spisywać wypowiedzi stron, pełnomocników i świadków mógłby w tym czasie zająć się innymi sprawami w sekretariacie, to rozwiązania, które usprawniłyby na pewno pracę sędziów, którzy zresztą są rozliczani z liczby załatwionych spraw Natomiast nie uważam, żeby zwiększenie dobowej normy pracy sądów od 8.00 do 18.00 i wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy dla sędziów w sądzie było uzasadnione – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

– Po pierwsze, już dzisiaj sądy w poniedziałki są czynne do 18.00, a jednak po 16.00 mało kto do nich zagląda. Nie widzę pełnomocników, którzy wykorzystywaliby ten czas na składanie pism. Z czasów, gdy rozprawy toczyły się w dwóch zmianach i mogły trwać nawet do 17, pamiętam niechęć pełnomocników zawodowych do godzin rozpraw po 15. Postulat 40 godzin pracy w sądzie, w czasach upowszechniającej się pracy zdalnej, budzi moje zdumienie. Miejsce pracy nie ma żadnego znaczenia. Wręcz uważam, że biorąc pod uwagę warunki pracy, które są w wielu sądach to praca zdalna jest na pewno bardziej efektywna – dodaje prezes Przymusiński.

Natomiast jeśli chodzi o przewlekłość postępowań, to jego zdaniem i pełnomocnicy może również powinni uderzyć się w swoje piersi.

– Bardzo często jedna strona stosuje obstrukcję, np. składając pisma w ostatnim dniu przed terminem rozprawy. Notorycznie na rozprawy przychodzą aplikanci bez upoważnienia, wnoszący o tymczasowe dopuszczenie do udziału w sprawie. Z moich doświadczeń wynika też, że większość pełnomocników zniechęca swoich klientów do skorzystania z mediacji albo przynajmniej do niej nie zachęca, a pozwala ona szybciej zakończyć sprawę, co nie jest korzystne finansowo dla pełnomocnika. Dlatego proponuję wprowadzić dobre praktyki i częściej rozmawiać. Źle się stało, że tak szerokie postulaty środowiska adwokackiego nie były konsultowane szerzej. Myślę, że moglibyśmy wtedy wskazać, które z nich są warte uwagi, a które nie rozwiązują żadnego problemu. Do takich rozmów zawsze będę zachęcał – przekonuje prezes Przymusiński.

Adwokaci zapewniają, że widzą problem zbyt małej liczby sędziów, braku personelu pomocniczego i cyfryzacji, ale widzą też problem po stronie organizacji pracy sądów.

– O nim się niewiele mówi, ale w tym obszarze najprościej można osiągnąć poprawę działania systemu. Zdajemy sobie sprawę, że nasze postulaty nie wszystkim się spodobają, ale każdy się chyba zgodzi, że zaangażowanie ludzi w wykonywaną pracę jest różne. Sądy nie są od tego wolne. Dlatego można tu osiągnąć poprawę, premiując efektywną pracę i wyciągając konsekwencje wobec osób, które po prostu źle pracują – mówi dyr. Kulińska.