Największe stowarzyszenie sędziów w Polsce Iustitia ma nowego prezesa. Właśnie z nim rozmawiam, gratuluję. Czy ta zmiana to dla Iustitii dobra wiadomość?

Reklama

Przede wszystkim to dobra wiadomość dla obywateli, że Iustitia nie zmienia swojego kursu i będzie niezmiennie zabiegać o to, żeby sytuacja prawna w Polsce była uporządkowana. Będziemy upominać się też o to, by obok uporania się z naprawą fundamentu, jakim jest ustrój sądownictwa, rozpoczęto również proces transformacji sądów i ich rozwoju cyfrowego. Dzięki temu czas oczekiwania na wyroki istotnie się skróci.

Czy dla losu Iustitii Bartłomiej Przymusiński będzie lepszy niż Krystian Markiewicz?

W każdej organizacji zmiana nawet najlepszego prezesa dobrze wpływa na jej sytuację. Pozwala to na spojrzenie świeżym okiem na wiele problemów. Przyznaję, że mam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, ale mobilizuje mnie to do tego, żeby sięgać po najwyższej położone cele.