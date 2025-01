Rzecznik przedsiębiorców przeciwko uchyleniu przepisów o skardze nadzwyczajnej

– Instytucja skargi nadzwyczajnej pozwoliła naprawić wiele krzywd wyrządzonych polskim przedsiębiorcom przez błędne decyzje sądowe. Jej likwidacja oznaczałaby pozbawienie przedsiębiorców ostatniej deski ratunku w sytuacjach, gdy w obrocie prawnym funkcjonują wyroki naruszające fundamentalne zasady sprawiedliwości społecznej – apeluje Agnieszka Majewska w piśmie do premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, w którym protestuje przeciwko planowanej likwidacji tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Komisja Kodyfikacyjna chce likwidacji skargi nadzwyczajnej

Uchylenie wprowadzonych w 2017 roku do ustawy o Sądzie Najwyższych przepisów planuje Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, która pracuje nad nowelizacją ustawy o SN. Jest to pokłosie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. ETPC piętnował w nim m.in., że zbyt szeroko ujęte przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej i zbyt długie terminy na kwestionowanie w ten sposób prawomocnego orzeczenia (co nie sprzyja pewności prawa), a zwłaszcza możliwość nadużywania tego środka do celów politycznych (tym bardziej że uprawnionym do wnoszenia skargi jest prokurator generalny, a więc czynny polityk). Podobne zastrzeżenia zawarł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-718/2.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Rok od wyroku Wałęsa vs Polska. "Kryzys praworządności się pogłębia" Rzeczywista naprawa praworządności w Polsce, a także gwarancja przestrzegania praw człowieka wymaga wykonania wyroku pilotażowego ETPCz w sprawie Lecha Wałęsy - wskazuje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w piśmie do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

– Abstrahując od oceny słuszności tez zawartych w tych orzeczeniach oraz historii wprowadzenia skargi nadzwyczajnej do polskiego porządku prawnego wskazać należy (…) iż uzupełnia lukę pomiędzy skargą kasacyjną a skargą konstytucyjną i pomijając sprawy o charakterze stricte politycznym, przyniosła pozytywne efekty – uważa Agnieszka Majewska.

Skargi kasacyjne w obronie przedsiębiorców

Od momentu wprowadzenia tej instytucji w 2018 roku rzecznik MŚP wniósł 73 skargi nadzwyczajne, z czego pierwsza została złożona w 2019 roku. Dotyczyły one m.in.: