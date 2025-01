– Macie inne rozwiązania? Pracujmy nad nimi. Ale cel musimy mieć jeden: przywróćmy zaufanie do instytucji państwowych. Zacznijmy od Sądu Najwyższego. Zróbmy to razem – stwierdził Zalewski.

Według posła Mirosława Orlińskiego z PSL proponowane przepisy dążą do szukania nici porozumienia. Poseł zauważył przy tym, że lider jego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział złożenie propozycji zmian do projektu opracowanej we współpracy z Klubem Jagiellońskim. Zgodnie z tym rozwiązaniem o ważności wyborów prezydenckich miałby orzekać nie Sąd Najwyższy, ale Trybunał Stanu.

– Ten projekt jak najbardziej popieramy. Jesteśmy za skierowaniem go do komisji sprawiedliwości i praw człowieka, żeby tam o nim rozmawiać – poinformował Orliński.

Lewica o projekcie Szymona Hołowni: „To jest ustawa niefortunna”

Dość krytycznie projekt oceniła Anna Maria Żukowska z Lewicy.

– To nie jest ustawa incydentalna. To jest ustawa niefortunna, bo incydentalna kolaboracja ze złem jest złem. (…) O ważności wyborów nie mogą orzekać neosędziowie. To rozwiązanie jest w zakresie teoretycznym i praktycznym nieskuteczne. To jest ustawa, która nic nie zmieni – mówiła.

Jej zdaniem tzw. starzy sędziowie nie będą orzekać w sprawach wyborczych w składach wspólnie z tzw. nowym sędziami.