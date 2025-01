Referendarze dostaną mniej czasu niż chcieli na awans na sędziego

Referendarze podkreślają, że ich zawód wiąże się z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Są zaliczani oni do grupy orzeczników, którzy posiadają własne referaty, mogą przewodniczyć wydziałom ksiąg wieczystych i krajowego rejestru sądowego oraz kierować sekcją egzekucyjną. Mogą również pełnić funkcję sędziów-komisarzy. Dlatego środowisko referendarzy postuluje, by ich status zawodowy był zbliżony do statusu asesora sądowego. Na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawiciele referendarzy zaproponowali, aby w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadzić regulację, że referendarze podlegają tylko konstytucji i ustawom. Ministerstwo zapowiada, że będzie analizowało tę propozycję.

Nie będzie ośmiu lat na zostanie sędzią

W trakcie spotkania omówiono również postulat środowiska referendarzy sądowych dotyczący przywrócenia terminu do udziału w konkursach na stanowiska sędziowskie referendarzom sądowym, którzy zdali egzamin sędziowski.

Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Marta Kożuchowska-Warywoda poinformowała o projektowanym przepisie, który znajdzie się w ustawie o Przywracaniu Ładu Konstytucyjnego. Wydłuży on o 2 lata uprawnienie do udziału w konkursach na zasadzie wyjątku uzasadnionego sytuacją związaną z nieprawidłowo ukształtowaną KRS. Referendarze zaapelowali o wydłużenie tego terminu do 8 lat, czyli o okres równy czasowi, przez który wstrzymywali się od udziału w konkursach.

Referendarze sądowi poparli postulat umożliwienia zgłaszania do udziału w konkursie na stanowisko sędziego referendarzom sądowym, którzy zdali np. egzamin notarialny, adwokacki i wykonują zawód referendarza od 3, ewentualnie od 5 lat.

Przedstawiciele stowarzyszeń referendarzy sądowych wskazywali też na poniedziałkowym spotkaniu, że konieczne jest ograniczenie ich obowiązków dotyczących rozliczania kosztów procesu w postępowaniu cywilnym wyłącznie w sprawach przydzielonych do ich referatu. Obecnie muszą rozliczać koszty w sprawach przydzielonych sędziom, co rodzi spore problemy organizacyjne. W ocenie referendarzy postanowienia te mogłyby zostać przekazane do projektowania asystentom sędziów. W ocenie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości postulat ten należy przeanalizować.