Przypomnijmy, iż poniedziałek jest ostatnim dniem pracy Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym, bowiem kończy się jej kadencja sędziowska. Przed kilkoma dniami, po ośmiu latach zarządzania Trybunałem, Przyłębska zrezygnowała ze stanowiska prezesa i do swojego odejścia pełni funkcję sędziego kierującego pracami TK.

W piątek zgromadzenie ogólne sędziów TK wyłoniło dwóch kandydatów na nowego szefa tej instytucji. To Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, o wynikach głosowania nie poinformował jednak oficjalnie Trybunał, nie podano nawet informacji o tym, że zgromadzenie się odbyło. Nieoficjalne doniesienia potwierdziła dopiero w piątek wieczorem Julia Przyłębska w wywiadzie telewizyjnym.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Julia Przyłębska kończy kadencję. I zostawia najdroższy Trybunał w historii Mamy najdroższy Trybunał Konstytucyjny w historii. Roczne wydatki na utrzymanie tej instytucji wzrosły prawie dwukrotnie podczas kadencji Julii Przyłębskiej. To ma się zmienić. Sejm obciął właśnie budżet TK na przyszły rok.

Kim są Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski - kandydaci na nowego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Kim są kandydaci na nowego prezesa Trybunału? Bartłomiej Sochański to radca prawny i adwokat, były prezydent Szczecina. Do Trybunału trafił w kwietniu 2020 r.

Był opozycjonistą w czasach Solidarności i zajmował się pomocą prawną dla działaczy związku. Przez wiele lat był też szczecińskim radnym, a w latach 1990–1994 był prezydentem tego miasta. Należał m.in. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i do Unii Wolności.



Z kolei Bogdan Święczkowski to najmłodszy stażem sędzia w TK. Został powołany na to stanowisko w lutym 2022 r. To prokurator w stanie spoczynku. Był m.in. szefem Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. W latach 2006–2007 stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był też radnym śląskiego sejmiku wojewódzkiego. W wyborach w 2011 r. uzyskał mandat posła z listy PiS, którego jednak nigdy nie objął. Odmówił bowiem rezygnacji z funkcji prokuratora w stanie spoczynku. Po ponownym dojściu do władzy PiS przez krótki czas był wiceministrem sprawiedliwości, a od 2016 r. pełnił funkcję prokuratora krajowego. Był jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry.