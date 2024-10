Wtedy dwóch tzw. starych sędziów – były prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski i sędzia Karol Weitz – zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kontrasygnatę premiera oraz decyzję prezydenta, apelując do WSA, by szybko wstrzymał ich wykonanie ze względu na zwołanie zgromadzenia wyborczego IC. Kwestionowali wybór na przewodniczącego zgromadzenia sędziego (w ich ocenie osobę, która nie jest sędzią) przez co sędziowie z tzw. starego nadania nie mogli brać udziału w zgromadzeniu.

WSA nie wydał jednak żadnego zabezpieczenia i zgromadzenie Izby Cywilnej odbyło się z udziałem tylko sędziów z tzw. nowego nadania (którzy mają w tej izbie większość) i wybrało trzech kandydatów na prezesa, w tym Joannę Misztal-Konecką, którą następnie prezydent powołał na prezesa.

Działania Andrzeja Dudy nie można skarżyć do sądu administracyjnego

Co się tyczy skargi do WSA, to prezydent Andrzej Duda wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej, wskazując, że nie jest organem administracji publicznej a postanowienie w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN nie stanowi decyzji administracyjnej.

Z kolei dwaj wspomniani sędziowie cofnęli skargę i wnieśli o umorzenie postępowania, wskazując, że premier uwzględnił ich skargę.

WSA (sędzia Agnieszka Łąpieś–Rosińska) kontynuował jednak sprawę i skargę odrzucił wskazując, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach ze skarg na akty urzędowe prezydenta RP. Ten ostatni nie wykonuje administracji publicznej, a więc wydanie zaskarżonego postanowienia stanowiło akt urzędowy o charakterze ustrojowym, związany z organizacją wewnętrzną Sądu Najwyższego i nie stanowi działalności administracji publicznej. Również, powołanie obsady personalnej organów suwerena (w wymiarze sprawiedliwości, orzekających w imieniu RP), nie jest działalnością administracji publicznej. W efekcie prezydenckie działania w ramach tych kompetencji nie mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego.