Marek Isański: Ważne pytanie do polityków i sędziów NSA na Święta

Co ma zrobić obywatel, a co ma zrobić państwo (sąd administracyjny?) w demokratycznym, praworządnym państwie w sytuacji, gdy nie budzi żadnych wątpliwości, że prawomocny wyrok w sprawie podatkowej jest wydany „z rażącym naruszeniem zasady sprawiedliwości”, „uwzględniania kryteria oczywiście nieistotne (bagatelne) lub nieracjonalne”, a nie odnosi się do istoty sprawy. Czyli wyrok jest w sposób oczywisty - zarówno dla obywatela, organu podatkowego i sądu - błędny, bo przyzwala na okradanie obywatela przez państwo. Takich wyroków wydawanych jest tysiące każdego roku.