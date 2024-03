Trybunał Konstytucyjny po 100 dniach rządu: przełomu nie widać

W grudniu 2024 r. trzech sędziów TK, w tym Julia Przyłębska, opuści gmach Trybunału, bo kończy się im dziewięcioletnia kadencja sędziowska. Póki co apele do tzw. dublerów, by ustąpili, niewiele mogą dać, bo nie ma dla nich zachęty w postaci przejścia w stan spoczynku i zachowania bardzo korzystnych uposażeń.

Trójpak Bodnara z uchwałą ws. TK

Formalną zapowiedzią zamiarów strony rządowej była prezentacja na początku tego miesiąca swego rodzaju trójpaku ministra Adama Bodnara zawierającego projekt uchwały oraz dwóch projektów ustaw. Zgodnie z szybko przyjętą przez Sejm uchwałą Mariusz Muszyński, do niedawna wiceprezes TK, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do pełnienia funkcji jego prezesa.

Kolejnym krokiem ma być uchwalenie dwóch ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Przewidują one, że w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowych przepisów obecni sędziowie TK mogliby złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku, ale z tej możliwości nie mogłaby skorzystać trójka dublerów, których projekt nazywa „osobami nieuprawnionymi do orzekania”.

Ustawy może i mogą być w nieodległym czasie uchwalone. Pytane tylko, czy prezydent podpisałby te ustawy, co zależy od przeprowadzenia z nim udanych konsultacji.