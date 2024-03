Nie będzie dyscyplinarki sędziego za list do OBWE. W tle wybory kopertowe

Rozpatrzyła je w środę Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Sąd zajął się jednak jedynie dwoma wnioskami, ponieważ nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar wycofał odwołanie złożone przez jego poprzednika.

SN ostateczne nie uwzględnił odwołań i utrzymał wyrok uniewinniający sędziego z Bełchatowa. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia sędzia Paweł Wojciechowski stwierdził, że sprawa ta została osądzona przez sąd dyscyplinarny wzorcowo i w orzeczeniu o uniewinnieniu nie ma żadnych zarzucanych mu błędów.

- Nie jest tak, że sędzia nie może wypowiadać się w sprawach publicznych. Jest wręcz odwrotnie. Sędziowie mogą zabierać głos, robiąc to oczywiście w sposób wyważony i powściągliwy. Ten list do OBWE jest przykładem wyważonego zajęcia stanowiska – mówił sędzia.

Odniósł się też do zarzutu dotyczącego kwestionowania niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Jak wskazał, w liście do OBWE sędziowie jedynie przychylili się do jednego z obowiązujących poglądów.

Represje za poglądy sędziego - wykluczone

- Sędziego nie można represjonować dyscyplinarnie za wyznawane przez niego poglądy prawne. Niezależnie od tego, czy poglądy te wyrazi w orzeczeniu, czy w przestrzeni publicznej. Sędziowie nie są pozbawieni prawa wypowiadania się w sprawach publicznych. (…) Jeżeli pewne kwestie poruszają jego sędziowskie sumienie to ma prawo wyrazić swoje zdanie czy w wywiadzie, czy w liście do właściwych władz, czy w stanowisku stowarzyszenia sędziowskiego – podkreślił sędzia Kozielewicz.

SN stwierdził przy tym, że represyjne działania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy podpisali się pod listem do OBWE były „nieroztropne”.