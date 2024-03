Bodnar zawiesił prezesów sądów w Olsztynie Macieja Nawackiego i Michała Lasotę

Jak donosi serwis wPolityce.pl, pisma z decyzją ministra Bodnara dzisiaj dotarły do sądów w Olsztynie.

- To decyzja polityczna i tak ją traktuję. Zarzuca mi się, że byłem członkiem KRS i złożyłem podpis pod kandydaturami innych sędziów – powiedział sędzia Maciej Nawacki.

Nawacki i Lasota — prezesi od Ziobry

Przypomnijmy, że Maciej Nawacki, członek tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa, to prezes sądu znany z tego, że zawiesił sędziego SR Pawła Juszczyszyna który zwrócił się w listopadzie 2019 roku do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do neo-KRS. Potem podarł uchwałę sędziów sądu, któremu szefuje, w sprawie "zaniechania działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków".

Z kolei Michał Lasota to sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu i prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba.

Zawieszeni mieli zostać także prezesi sądów rejonowych w innych miejscowościach na Warmii. O losie wszystkich zawieszonych zadecydować mają kolegia sądów, w których pełnią funkcje.